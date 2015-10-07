更新版 1-航空产业：空客与庞巴迪就CSeries喷射机的投资谈判已停止

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
(新增细节)
路透蒙特利尔/华盛顿/巴黎10月6日 - 欧洲飞机制造商空中客车(Airbus/空中巴士) 周二取消与加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 就扶持CSeries喷射机的谈判，使得庞巴迪想继续在航空产业一线军团中竞争的梦想，面临越来越少的选项。
这是庞巴迪最新遭遇的一次打击，该公司数月来力图增加手中日益缩小的现金储备。此前，路透已报导庞巴迪与空客接触一项投资事宜。
庞巴迪和空客均承认双方确实有过谈判。一位知悉内情的消息人士称，在公开谈判消息之后没多久，空客即终止讨论。
根据那项提议的结盟，空客将帮助庞巴迪完成目前陷入困境的飞机开发工作，以换取在这项计划的控股股权，这实际上是终结了庞巴迪想独力打进全球航空低端市场的努力。
路透披露双方有接触的报导之后，庞巴迪股价在多伦多证交所跳涨13%，收盘劲扬15%至1.77加元。
空客在路透的报导后证实该公司一直在与庞巴迪探讨业务上的机会，但称如今将不再进行这类讨论。
庞巴迪亦证实与空客谈过“一些业务机会”，但这些讨论已经不再进行。(完)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。