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货币新闻 | 2015年 10月 7日 星期三 09:06 BJT

芝加哥期市：玉米期货连涨第五日，守在近两周高位附近

12月小麦 变动不大，报每蒲式耳5.26-1/2美元；周二收高2.1%，并一度触及5.27美元的8月11日以来高点。

分析师称，美国农业部(USDA)的月度报告可能下调玉米平均单产预估，及玉米和大豆收成面积预估。

小麦受到黑海地区天气乾燥忧虑和美元疲软的支撑。

俄罗斯农业部长Alexander Tkachev周二说，他预计俄罗斯2015/16可出口谷物过剩3,000万吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 526.50 0.25 +0.05% +2.13% 494.68 72

CBOT玉米 398.75 0.50 +0.13% +1.33% 381.19 76

CBOT大豆 886.75 -1.25 -0.14% +0.28% 877.78 55

CBOT稻米 $13.27 -$0.10 -0.71% -0.97% $12.71 63

美国原油 $48.79 $0.26 +0.54% +5.47% $45.47 71

汇率

欧元/美元 $1.127 $0.000 +0.00% +0.74%

美元/澳元 0.715 -0.001 -0.14% +1.02%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚/张若琪 审校 王丽鑫/龚芳)

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