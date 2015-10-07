芝加哥期市：玉米期货连涨第五日，守在近两周高位附近

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
12月小麦 变动不大，报每蒲式耳5.26-1/2美元；周二收高2.1%，并一度触及5.27美元的8月11日以来高点。
分析师称，美国农业部(USDA)的月度报告可能下调玉米平均单产预估，及玉米和大豆收成面积预估。
小麦受到黑海地区天气乾燥忧虑和美元疲软的支撑。
俄罗斯农业部长Alexander Tkachev周二说，他预计俄罗斯2015/16可出口谷物过剩3,000万吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 526.50 0.25 +0.05% +2.13% 494.68 72
CBOT玉米 398.75 0.50 +0.13% +1.33% 381.19 76
CBOT大豆 886.75 -1.25 -0.14% +0.28% 877.78 55
CBOT稻米 $13.27 -$0.10 -0.71% -0.97% $12.71 63
美国原油 $48.79 $0.26 +0.54% +5.47% $45.47 71
汇率
欧元/美元 $1.127 $0.000 +0.00% +0.74%
美元/澳元 0.715 -0.001 -0.14% +1.02%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚/张若琪 审校 王丽鑫/龚芳)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。