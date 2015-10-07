重温稿-台湾货币市场：短率仍在区间低位，央行调降乙户利率影响银行收益

* 短率大致稳于区间低位 * 央行调降准备金乙户利率料令银行获利短少 * 短票量少、利率大致未变 * 债券附买回市场利率尝试向下 记者 高洁如 路透台北10月6日 - 台湾银行间短率周二仍然在低位维持平稳。资金调度人士表示，央 行今日起调降了定存/活存的准备金乙户利率，银行的收益将会减少。而央行刻意维持市场 资金的宽裕，资金需求仍旧不算好，拆借市场利率大致稳于低位。 资调人士表示，央行降息后本就会调降乙户的利率，这也必然会侵蚀银行的获利，银行 也只能接受。大型银行则表示，对于短率接连调降仍然需要时间适应，目前对利率仍有所坚 持， 〞现在钱不好赚，蝇头小利都要赚，〞一位小型商银交易人士表示。 台湾央行表示，因央行9月底宣布降息半码(0.125百分点)，各银行已配合调整存款牌告 利率，因此央行将自6日起调降准备金乙户活期利率2基点至0.228%(原为0.248%)。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.300% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-.0340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.400% **短票利率未变，票量少** 短票方面，交易员表示，今日的票量比昨天更少，目前多数的金融机构都能接受利率稍 微走低，只剩少数的金融机构对利率有所坚持。 〞票的弹性大一点，利率高的我们就没有做了。〞一位大型票券商交易员表示。此外， 今日的票量还是颇少，只剩小票券商供应利率较高的短票而已。 短票利率大致持平上日。大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42 -0.43%；60天期、90天期短票分别成交在0.43-0.44%、0.44-0.45%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 429%，前日在0.434%；上日成交量84.83亿台币，前日104.43亿台币。 台湾央行周二公布，共发行5,776亿台币定存单，较今日存单到期金额5,732亿台币相较 ，存单发行余额增44亿台币。 本周台湾央行存单到期金额共1兆5,040亿台币，落点分布是：周三2,352.5亿、周四2,3 98.5亿、周五724亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为176亿台币，累积超额准备为493亿台币、加 计前期1%的超额准备2,223亿台币。 **RP利率尝试向下** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金持续宽裕，若此情况持续到下周，不 排除利率再有走低的机会。 〞银行、寿险、投信都多钱，都来找券。不过利率要下的话可能要慢一点，没有这么快 ，〞一位大型证券商交易员表示。 大型票券商的交易员也说，债券附买回市场的客户属性大都是个人和企业户，不像短票 ，利率走高或走低，方向和速度都很慢。 本周四有阳信银行4亿台币公司债交割。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，大致同上日；10天期以上 公司债RP主要成交在0.53-0.54%，也同上日。市场出现新低位0.42%、0.52%的利率开价，但 成交尚稀。 大型票券商与金融机构承作的极短天期与一周公债附买回利率区间落在0.38-0.43%；极 短天期与一周公司债附买回利率区间则落在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商 条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 董永年)