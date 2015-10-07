港报社评：亚太一哥谁来当，自由贸易不自由--信报10月7日

经过长达五年半的谈判，美国与另外11个国家周一终于就《跨太平洋战略经济伙伴协定》（Trans-Pacific Partnership, TPP）达成基本协议，一个覆盖全球经济规模四成、涵盖范围包罗万有的多边贸易协定就此诞生，而牵头的美国总统奥巴马扬言：＂我们不能让中国等国家书写全球的经贸规则。＂排拒与对阵况味浓重。

从协议内容可见，TPP既涉及数以百计货品大减关税，亦加入医药、投资、服务业、电子商贸等传统贸易协定较少涉猎的范畴，且为缔约国引进劳工、环保以至反贪法例协调机制，牵涉的领域已非世贸组织（WTO）所能及。TPP若顺利获诸缔约方的国会批准通过，左右本世纪环球经贸格局势在必然。

除了经济覆盖面广、涵盖环节多元化外，TPP谈判过程一波三折，还因受到众多看起来十分＂琐碎＂的问题困扰，例如纽西兰乳制品、墨西哥汽车零件市场开放程度，以至药物专利权有效期应为五年抑或12年等。

撇除这些技术细节，若非美国＂重返亚太＂遇上中国崛起，TPP固大有可能停留在10年前三数国家之间的小规模贸易协议，中国亦不会于去年底亚太经合组织（APEC）北京峰会上大力鼓吹建立亚太自由贸易区（Free Trade Area of the Asia Pacific, FTAAP），并按此框架力争在今年底达成性质跟TPP相近的《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）。

美国部署透过TPP＂升级版＂抗衡中国在亚太区不断扩张的经济影响力，早在乔治布殊任期步入尾声、山姆大叔把全球战略重心从中东移回亚太区时已成形。奥巴马上台后，TPP更成为美国进一步落实＂重返亚太＂的重要平台。

贸易谈判于2010年启动以来进展缓慢，直至中国去年底在APEC峰会力撑与TPP分庭抗礼的FTAAP，参与TPP谈判的12国才＂排除万难＂，不出一年即达成协议。自由贸易说的虽是开放市场引入竞争，对经济发展无往而不利，但决定谈判快慢以至成败得失的，始终是大国意向和贸易商讨背后的政治博弈。

习李上台后，北京推出多项跨地域发展计划，包括＂一带一路＂和亚投行。中国每出台一项大计，美国心里都不舒服，那是由于从冷战结束至今，太平洋地区在国际贸易上超越了大西洋，中国过去20年在区内迅速冒起，取代了长期迷失的日本的地位，惟在意识形态上跟西方依然格格不入，加上经济飞跃，令中国有条件有需要强化军力，虽未足与美国匹敌，但经济军事同步扩张，结合全球权力重心东移，凡此种种，皆足以使冷战结束后主导世界的亚美利坚寝食难安。

从概念上说，FTAAP早在10年前已面世，跟TPP＂原始版＂（参与谈判国家只有新加坡、纽西兰、智利和汶莱）出现的时间相若。根据一项被广泛引用的经济研究，FTAAP能在2025年前为参与国创造多达2万亿美元额外收入，八倍于TPP。然而，此一估算立足于FTAAP与TPP相辅相成而非各自排斥。理论归理论，从实际层面出发，TPP十二个缔约国全都是APEC成员，整个谈判过程却没有北京的参与（中国在协议达成后可能加入，只是＂道听途说＂）。另一边厢，按照FTAAP框架进行的RCEP区域伙伴关系谈判，16个与会国家中亦没有美国的踪影。

智库、学者口中的相辅相成，只是一介书生的主观良好意愿，摆在眼前的是中美在贸易领域各自起坛争做＂大佬＂。一个是区内的巨龙，一个志切重返亚太，夹在中美两大国之间的＂诸小＂，到底应向其中一方靠拢，还是双边押注以作＂对冲＂，博可以左右逢源?

地区贸易协议原为拆墙松绑释放经济潜力而设，但一旦成为大国争夺话语权的工具，发展中国家碍于形势被迫＂归边＂，自由贸易也可以很不自由！（完）

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