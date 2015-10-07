全球金市：金价守在近两周高位附近，受美国推迟加息预期的支撑

继上周非农就业报告表现疲弱之后，贸易数据显示出，美国经济对强势美元与海外市场需求放缓的脆弱程度，这可能令美联储规划将近10年来首度升息时的态度更加谨慎。

升息可能损及无息资产--黄金的需求。

国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美联储应就其对经济的看法与外界进行充分沟通，这样最终升息时就不会让市场感到意外。

其他贵金属方面，现货银 连续第四日上涨，在上日触及的近三个半月高点16.08美元交投。

铂金 同样连续第四个交易日上涨，钯金 则在6月以来的高位附近交投。(完)

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