全球金市：金价守在近两周高位附近，受美国推迟加息预期的支撑

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
继上周非农就业报告表现疲弱之后，贸易数据显示出，美国经济对强势美元与海外市场需求放缓的脆弱程度，这可能令美联储规划将近10年来首度升息时的态度更加谨慎。
升息可能损及无息资产--黄金的需求。
国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。
美国旧金山联储总裁威廉姆斯周二表示，美联储应就其对经济的看法与外界进行充分沟通，这样最终升息时就不会让市场感到意外。
其他贵金属方面，现货银 连续第四日上涨，在上日触及的近三个半月高点16.08美元交投。
铂金 同样连续第四个交易日上涨，钯金 则在6月以来的高位附近交投。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 许娜/龚芳)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。