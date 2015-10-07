港报社评：屠呦呦土法获诺奖，中药出国门仍有待--明报10月7日

中国中医科学院药学家屠呦呦获颁发诺贝尔生理学或医学奖，此乃对 她研究中药数十年取得成果、造福人群的肯定。此外，这个诺贝尔奖显示 国际社会不排拒中药，是对历来国人努力把中医药推向世界注入新动力。 不过，检视屠呦呦获颁诺奖的情况，实际上折射出中医药存在一些问题， 既是在缺乏科学检定与标准化等客观准则参照下，较难得到国际社会广泛 普遍认同。因此，屠呦呦获得殊荣固然值得高兴，但是哺育了中华民族数 千年的中医药为何未能全面让世人普遍得益，成为西医西药之外的另一个 体系，是屠呦呦获奖揭示出来的问题。 屠呦呦在1967年参与对抗疟疾药物的研究，是从距今约1600年东晋葛 洪的医药典籍《肘后备急方》获得启发，提出用乙醚低温提取青蒿素，有 效治疗疟疾；2004年，世界卫生组织将青蒿素复方药物列为治疗疟疾首选 药物，治癒率高达97%，挽救了数以百万计疟疾患者的性命。屠呦呦被形 容为＂三无＂药学家，即是无博士学位、无院士桂冠、无海外留学背景， 到现在她的职称是＂中国中医研究院终身研究员＂。没有显赫学历与衔头 的屠呦呦，从传统药学典籍汲取养分，孜孜不倦埋首研究，成就获肯定并 造福人群；就一名研究工作者而言，诺奖对于屠呦呦当之无愧。 中药可以追溯至数千年，由神农氏尝百草到历朝历代发展积累，可谓 十分丰富。中医望闻问切能够断症，开具的药方有疗效，对此不会有人提 出异议，因为中华民族之繁衍生息，中医药体系相对完备肯定是主要原因 之一。今时今日，虽云欧美一些国家有人接受中医药训练，经过考核之后 取得执业资格，在当地悬壶济世，可是，若与西医西药的普遍性比较，中 医药只获小衆认同，主要因为缺乏客观科学支撑，未能普遍打入国际社会 。 诺贝尔奖颁给屠呦呦，是＂表彰她对治疗疟疾新药的发现＂，并不等 于认同直接把中草药作治疗之用。诺贝尔生理学或医学奖评选委员会主席 齐拉特评价说，＂屠呦呦从中药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗，这表明 中国传统的中草药也能给科学家们带来新的启发＂。她表示，经过现代技 术的提纯和与现代医学相结合，中草药在疾病治疗方面所取得的成就是很 了不起的。因此，这番话显示诺奖对屠呦呦研究工作的认同，是她把传统 中草药用现代科学技术提炼出青蒿素，有效治疗疟疾，符合了药性稳定、 可复制、可有效监察等现代药物的要求。 传统中草药肯定是一个大宝库，不过按现代药物标准，中草药处于＂ 三无＂状态，即是无认证、无授权和无法通过临牀测试。中医药是中国文 化一部分，源远流长，积淀深厚，既是智慧结晶，也有糟粕窒碍进步。例 如中医药的门户之见，人人都以独门秘方行世，就一得之见视同珍宝，绝 不外传。即使到现在，绝大多数复方中药，药品包装仍有＂毒副作用尚不 明确＂等字样，反映对中草药的研究和使用延续了千年传统，仍然以＂人 体试验＂来确认药效。国际社会不可能接受这种三无状态。 屠呦呦就获得诺奖发表感言，认为＂青蒿素是传统中医药送给世界人 民的礼物，对防治疟疾等传染性疾病、维护世界人民健康具有重要意义＂ 。传统中草药浩如烟海，青蒿素只是其中之一，其他中草药经实践亦证明 有一定疗效，只是如何透过科学检定将之标准化，那就需要认真处理才可 以走出国门。其实，从商业角度而言，中草药蕴含庞大商机，是一门可获 取丰厚回报的生意。屠呦呦获诺奖，使国人对中医药走向世界燃起更澎湃 期望，只是现在内地科技体制被认为窒碍进步的桎梏必须破除，把握诺奖 授予屠呦呦带来转变的契机，对科技体制改革注入正能量，才可以焕发传 统中草药的光芒，服务世界人民。 屠呦呦与3年前获诺贝尔文学奖的莫言，都是＂国产人物＂获得认同 肯定，登上国际最高殿堂；其他曾获诺奖的华人，都经过外国教育洗礼， 严格而言并非中国的成就。因此，屠呦呦和莫言获颁诺贝尔奖，弥足珍贵 。随着国家经济快速发展，科研经费投入大幅增加，设备先进，屠呦呦如 土法炼钢与之比较，差之远矣；现在物质条件丰裕情况，有什么顶尖成果 可以在国际社会竞逐最高荣誉，在未来一段日子将备受关注。诺贝尔奖除 了是个人荣誉，对国家而言是软实力的体现，屠呦呦为中国的软实力揭开 新一页，国人在期待下一页的揭出。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘