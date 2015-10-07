港报社评：铅水主因虽确定，强化监管仍关键--文汇报10月7日

继水务署专责小组上月底发表有关铅水的报告后，昨日房委会的铅水 检讨委员会也提交了中期报告，指公屋食水含铅主要因为喉管焊料含铅以 及监管制度不足。这两份报告虽然出自不同部门，但结论和提出的建议基 本相同，都是指出食水含铅的原因，就是水喉管的焊料含铅而导致。可以 说这是意料之内的结论，市民大众最关心的反而是，政府今后如何重建市 民对食水安全的信心，更希望政府相关部门能够真正吸取这次铅水风波的 教训，举一反三，亡羊补牢，全方位强化各项监管制度，防止今后再出现 类似事件并全面恢复市民对政府的信心。 昨房委会铅水检讨委员会提交中期报告，指出公屋食水含铅主要是用 于喉管焊接的焊料含铅超标，其次是监管制度不足，没有把检验水质的范 围涵盖所有重金属。因此，建议今后要全线检测食水的重金属，完善水务 工程物料的管理。食水质量控制问题检讨委员会主席张达棠、运输及房屋 局局长张炳良在房委会策划小组会后也指出，约2% 屋邨水样含铅超标，2 005年前落成的公屋含铅风险相对低，政府正研究能够客观、全面、科学 反映水质的抽查食水方法，同时，将会先更换公共地方不合格喉管，而换 喉费用全由承建商负责。 食水含铅事件自今年7月份在启晴邨首先爆发以来，短短时间扩展到 了整个香港。除了公共屋邨不断发现有食水样办含铅超标以外，私人楼宇 、幼儿园、学校都相继发现食水含铅超标，一度搞得市民谈铅色变，人心 惶惶。现在，铅水主因基本查明，就出在过去被严重忽视和根本没有监管 的焊料上面。综合两个部门的报告，有关部门监管制度不足，就是令问题 长期没有被发现的根本原因。 据分析，监管制度不足体现在以下三个方面：首先是监管没有涵盖施 工的每一个环节，有关方面往往着重大的方面，将一些关键性的细节，如 焊接使用的焊料质量问题忽略了；其次是对水质的监测没有涵盖所有重金 属，令食水含铅超标问题一直没有被发现；三是监管制度没有与时俱进， 不能及时根据客观情况的变化而作出调整及加强。 其实，在不少政府部门之中，类似监管不足的问题不是个别现象，只 是程度有所不同而已。因此，建议政府每个部门，尤其是涉及到广大市民 日常生活的有关部门，都应该认真分析、研究铅水事件并从中吸取教训， 全面检视目前所有的监管制度，是否能够做到监管周延而无死角、监管严 密而无疏漏、监管前瞻而不落后。发现有问题，就要及时纠正，政府高层 也应定期开展检讨和强化监管制度的相关工作，做到警钟长鸣、常抓不懈 ，才可以避免重大的疏漏和事故的发生，真正全面恢复市民对政府的信任 和信心。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘