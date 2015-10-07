港报社评：国民党竞选总统一塌糊涂--星岛日报10月7日

没有最丑陋，只有更丑陋！台湾明年的总统大选，国民党一众大老不 敢下场，只剩下实力较弱的女将洪秀柱＂一柱擎天＂，但党内又忽然以各 种理由掀起＂换柱＂风暴，党主席朱立伦昨天松口参选，但如洪秀柱严词 拒绝。一场政治风暴已经来临，国民党进一步分裂，不仅大选气势尽失， 而且形象扫地。作为党舵手的朱立伦进退失据，无疑要负上最大的政治责 任。 执政国民党经历去年的太阳花学运以及地方选举惨败，士气低沉，内 讧加剧。面对明年大选，党内大老勾心斗角，党主席朱立伦和副主席郝龙 斌畏战拒绝参选，企图拖过本次大选以待日后出击，立法院长王金平不敢 领表，等待党内在无可奈何的情况下征召。 最后，国民党的总统参选人，竟然由立法院副院长洪秀柱出战。洪秀 柱缺乏领袖气质和行政经验，又不具全台知名度，主张＂终极统一＂，更 被视为有激进正蓝背景，不符岛内主流民意，引发党内本土派不安。这些 负面因素令其民调远远被民进党总统参选人蔡英文抛离。 由于总统选举与立委选举同时进行，党内不少人担心立委选情也被拖 累，一直有＂换柱＂风声，改由朱立伦披甲上阵。＂换柱＂戏码愈演愈烈 ，从暗流涌动的＂谣言＂，到国民党高层证实将启动＂换柱计画＂，再到 党主席朱立伦昨天松口＂如有需要，我责无旁贷＂，而洪秀柱下午召开记 者会反击，＂宁愿战死在总统选举的凶险疆场＂，也坚决不退选。 整个推选过程一塌糊涂，沦为一场闹剧，对国民党的打击甚大。如果 国民党真的霸王硬上弓，强拉洪秀柱下马，容易引起民意反弹，蓝营上下 大乱。洪秀柱虽然弱势，但也有一定的基本盘，而且她是透过正当程序成 为参选人，如此突兀生硬的操作，会让外界感觉国民党所谓的党内民主完 全是假的，对党形象的伤害难以估量。正如洪秀柱在记者会所说：＂我们 失去的，将不止是明年的大选，更是国人对本党最后的一点期待、尊重与 信任，其结果更是本党根本的崩溃！＂ 一再承诺将把新北市长任期做完的朱立伦，虽然人气高于洪秀柱，但 能否力挽狂澜，大成疑问。是否背信且不说，朱立伦参选犹如一场政变， 缺乏正当性，而且其高峰期已过，竞选总统难望得胜，恐怕也无法为国民 党多拿几个立委议席。 内斗内行、外斗外行。国民党这个百年老店，虽经历几次选举洗礼， 最擅长的还是宫廷内斗。政党轮替是正常的，但丢掉党格，自我糟蹋至此 ，确实让人不忍卒睹。 作为党主席的朱立伦对此无疑负有最大的政治责任。本来，他理应临 危受命，义无反顾投入大选，但这位精算师出身的政客，太会计算，硬是 千呼万唤不出来，到最后党内沸腾，才自打嘴巴，表示＂责无旁贷＂。出 尔反尔，缺乏担当，既无魄力，又乏谋略，完全不具备领袖风范。 国民党内外交困，领导人才凋零，不要说总统大选势危，最坏情况是 一沉不起，再难翻身（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘