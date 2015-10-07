澳新汇市：新西兰元兑美元升至七周高位，澳元因日圆疲弱而守住升势

“鉴于乳品价格低迷是新西兰央行在6月、7月及9月降息的主因，我们认为乳品价格反弹，为短期内进一步降息的必要性构成挑战。”澳新银行分析师Con Williams说。

多数分析师预计，新西兰央行可能再度放宽政策以刺激经济。

新西兰元周二已上涨将近1%，最新报在0.6543美元。若升破0.6556可能上探0.6685美元。

另外一项支撑因素是利差交易再度兴起，投资人借进低利率的日圆后，买进收益较高的澳元和新西兰元等货币

新西兰元兑日圆 升至78.81，为8月24日以来最高。澳元兑日圆 升破86日圆，摆脱上周所及低点82.76。

澳元兑美元 持于三周高点0.7156美元附近，周二上涨1.1%，昨天澳洲央行政策会议后的声明基调中性，让一些人颇感失望。(完)

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