澳新汇市：新西兰元兑美元升至七周高位，澳元因日圆疲弱而守住升势

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
“鉴于乳品价格低迷是新西兰央行在6月、7月及9月降息的主因，我们认为乳品价格反弹，为短期内进一步降息的必要性构成挑战。”澳新银行分析师Con Williams说。
多数分析师预计，新西兰央行可能再度放宽政策以刺激经济。
新西兰元周二已上涨将近1%，最新报在0.6543美元。若升破0.6556可能上探0.6685美元。
另外一项支撑因素是利差交易再度兴起，投资人借进低利率的日圆后，买进收益较高的澳元和新西兰元等货币
新西兰元兑日圆 升至78.81，为8月24日以来最高。澳元兑日圆 升破86日圆，摆脱上周所及低点82.76。
澳元兑美元 持于三周高点0.7156美元附近，周二上涨1.1%，昨天澳洲央行政策会议后的声明基调中性，让一些人颇感失望。(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 王兴亚/陈宗琦)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。