《香港重要政经日程》--10月7日-10月16日

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
================== 今日重要政经消息=================
10月7日（周三）
-- 沪港通暂停。
-- 公布9月份外汇储备资产。
================== 近期重要政经消息=================
10月8日（周四）
-- 迅销 公布全年业绩。
-- 维珍妮 首日挂牌。
-- IMAX China 首日挂牌。
10月9日（周五）
-- 粤首环保 公布全年业绩。
-- 中国海外 董事会会议。
--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
--10:00 康宏金融 股东特别大会。
--13:30 华泰证券 在中国举行股东特别大会。
10月12日（周一）
-- 天洁环境 首日挂牌。
--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
--00:00 百盛商业 股东特别大会。
--11:00 北京建设 股东特别大会。
--15:30 华润创业 股东特别大会。
10月13日（周二）
--14:30 山水水泥 股东特别大会。
10月14日（周三）
-- 公布9月底止外汇基金境外资产数据。
10月15日（周四）
-- 兰州庄园牧场 首日挂牌。
-- 恒投证券 首日挂牌。
*-- 远东环球 公布首三季业绩。
*10月16日（周五）
-- 中国派对文化 首日挂牌。
-- 株洲南车时代 公布第三季业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。