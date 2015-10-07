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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 09:16 BJT

《香港重要政经日程》--10月7日-10月16日

================== 今日重要政经消息=================

10月7日（周三）

-- 沪港通暂停。

-- 公布9月份外汇储备资产。

================== 近期重要政经消息=================

10月8日（周四）

-- 迅销 公布全年业绩。

-- 维珍妮 首日挂牌。

-- IMAX China 首日挂牌。

10月9日（周五）

-- 粤首环保 公布全年业绩。

-- 中国海外 董事会会议。

--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。

--10:00 康宏金融 股东特别大会。

--13:30 华泰证券 在中国举行股东特别大会。

10月12日（周一）

-- 天洁环境 首日挂牌。

--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。

--00:00 百盛商业 股东特别大会。

--11:00 北京建设 股东特别大会。

--15:30 华润创业 股东特别大会。

10月13日（周二）

--14:30 山水水泥 股东特别大会。

10月14日（周三）

-- 公布9月底止外汇基金境外资产数据。

10月15日（周四）

-- 兰州庄园牧场 首日挂牌。

-- 恒投证券 首日挂牌。

*-- 远东环球 公布首三季业绩。

*10月16日（周五）

-- 中国派对文化 首日挂牌。

-- 株洲南车时代 公布第三季业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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