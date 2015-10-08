《香港重要政经日程》--10月8日-10月19日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
================== 今日重要政经消息=================
10月8日（周四）
-- 迅销 公布全年业绩。
-- 维珍妮 首日挂牌。
-- IMAX China 首日挂牌。
================== 近期重要政经消息=================
10月9日（周五）
-- 粤首环保 公布全年业绩。
-- 中国海外 董事会会议。
--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
--10:00 康宏金融 股东特别大会。
--13:30 华泰证券 在中国举行股东特别大会。
10月12日（周一）
-- 天洁环境 首日挂牌。
--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
--00:00 百盛商业 股东特别大会。
--11:00 北京建设 股东特别大会。
--15:30 华润创业 股东特别大会。
10月13日（周二）
*--14:15 博华太平洋 塞班岛综合度假村项目媒体简布会。
--14:30 山水水泥 股东特别大会。
10月14日（周三）
-- 公布9月底止外汇基金境外资产数据。
10月15日（周四）
-- 兰州庄园牧场 首日挂牌。
-- 恒投证券 首日挂牌。
-- 远东环球 公布首三季业绩。
10月16日（周五）
-- 中国派对文化 首日挂牌。
-- 株洲南车时代 公布第三季业绩。
*10月19日（周一）
-- 公布7-9月失业率。
-- 中国建筑国际 公布第三季业绩。
-- 中电控股 公布第三期中期股息。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选