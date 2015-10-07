国际油市：原油期货在突破交投区间后续扬，惟交投清淡

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
西德克萨斯中质油(WTI)涨0.74美元至每桶49.27美元，周二涨2.27美元或4.9%。
美国能源资料协会(EIA)公布月报称，2016年全球原油需求增幅将创六年最大，同时非石油输出国组织(OPEC)产油国供应增长停滞。
美国石油产量也开始下降。近几年美国石油产量大增，令油价自去年6月以来下降约50%。
美国石油生产步伐放缓，鼓舞了OPEC成员国。OPEC成员国现维持产量稳定，以将成本更高的生产者挤出这个市场，尽管这样做对其成员国财务上不利。
OPEC秘书长巴德里周二在伦敦一个业界会议上表示，市况正在改善，这意味着其扞卫市场份额的策略不会改变。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/孙国玉；审校 王兴亚/龚芳)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。