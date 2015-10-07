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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 09:49 BJT

国际油市：原油期货在突破交投区间后续扬，惟交投清淡

西德克萨斯中质油(WTI)涨0.74美元至每桶49.27美元，周二涨2.27美元或4.9%。

美国能源资料协会(EIA)公布月报称，2016年全球原油需求增幅将创六年最大，同时非石油输出国组织(OPEC)产油国供应增长停滞。

美国石油产量也开始下降。近几年美国石油产量大增，令油价自去年6月以来下降约50%。

美国石油生产步伐放缓，鼓舞了OPEC成员国。OPEC成员国现维持产量稳定，以将成本更高的生产者挤出这个市场，尽管这样做对其成员国财务上不利。

OPEC秘书长巴德里周二在伦敦一个业界会议上表示，市况正在改善，这意味着其扞卫市场份额的策略不会改变。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/孙国玉；审校 王兴亚/龚芳)

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