台湾股市：盘中上涨，此前公布9月CPI意外上升

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
路透台北10月7日 - 台湾股市周三上涨，此前数据显示，台湾9月消费者物价指数(CPI)较上年同期意外上升0.28%，今年以来首度转正，得益于食品价格上涨。
0159GMT，台股加权股价指数 涨0.5%至8,435.42点，上日收涨0.5%。
电子类指数 涨0.6%，金融保险类指数 涨0.1%。
运输类指数 和观光类指数 分别下跌1.41%和0.6%，为跌幅最大两项分类指数，因有报导称在明年1月中台湾大选之前，中国大陆将把大陆来台人数缩减95%。(完)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。