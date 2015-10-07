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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 10:23 BJT

台湾股市：盘中上涨，此前公布9月CPI意外上升

路透台北10月7日 - 台湾股市周三上涨，此前数据显示，台湾9月消费者物价指数(CPI)较上年同期意外上升0.28%，今年以来首度转正，得益于食品价格上涨。

0159GMT，台股加权股价指数 涨0.5%至8,435.42点，上日收涨0.5%。

电子类指数 涨0.6%，金融保险类指数 涨0.1%。

运输类指数 和观光类指数 分别下跌1.41%和0.6%，为跌幅最大两项分类指数，因有报导称在明年1月中台湾大选之前，中国大陆将把大陆来台人数缩减95%。(完)

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