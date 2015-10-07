台湾汇市：台币实质汇价早盘大致持稳，等待日本央行决议

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透台北10月7日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易大致稳于上日。交易员表示，韩元 盘初在平盘附近持稳，未见方向，市场倾向等待稍晚日本央行的会议决定，整体交易偏向清淡。
一位大型商银交易员指出，盘初外资略有汇入，但量能不大，本地进/出口商则未见大动作，近期台币汇价未见明显方向；除了观察稍晚日本央行动作之外，市场也倾向等待明日中国金融场恢复交易后给亚洲市场新的指引。
〞等下BOJ(日本央行)有会议结果，亚币也许会动一下，〞一位本地商银交易员说。日本央行表定GMT0200宣布利率决定。
金管会主委曾铭宗周三在立法院表示，截至上日外资及陆资累计净汇入为1,933亿美元，〞近10天外资都进进出出的。〞
本地时间1003，台股加权指数 涨0.61%。韩元兑美元 报1,167.3，上日收在1,165.9。
台币早盘实质交易区间落在32.660-32.735；上日交易区间在32.660-32.760。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微扩大；一个月美元/台币远汇 报32.615/32.695，上日收在32.600。
至于下午台湾将公布9月进出口数据，交易员认为，出口疲弱已在意料之中，对汇市的影响先看中性。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.650-32.750
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--《全球汇市》日圆在日央行决定公布前维持守势，美元亦走疲 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。