台湾汇市：台币实质汇价早盘大致持稳，等待日本央行决议

路透台北10月7日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易大致稳于上日。交易员表示，韩元 盘初在平盘附近持稳，未见方向，市场倾向等待稍晚日本央行的会议决定，整体交易偏向清淡。

一位大型商银交易员指出，盘初外资略有汇入，但量能不大，本地进/出口商则未见大动作，近期台币汇价未见明显方向；除了观察稍晚日本央行动作之外，市场也倾向等待明日中国金融场恢复交易后给亚洲市场新的指引。

〞等下BOJ(日本央行)有会议结果，亚币也许会动一下，〞一位本地商银交易员说。日本央行表定GMT0200宣布利率决定。

金管会主委曾铭宗周三在立法院表示，截至上日外资及陆资累计净汇入为1,933亿美元，〞近10天外资都进进出出的。〞

本地时间1003，台股加权指数 涨0.61%。韩元兑美元 报1,167.3，上日收在1,165.9。

台币早盘实质交易区间落在32.660-32.735；上日交易区间在32.660-32.760。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微扩大；一个月美元/台币远汇 报32.615/32.695，上日收在32.600。

至于下午台湾将公布9月进出口数据，交易员认为，出口疲弱已在意料之中，对汇市的影响先看中性。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.650-32.750

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