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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 10:22 BJT

《汇市简讯》美元指数离岸市场下跌后展开整理

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* 亚洲市场呈现窄十字星，走势迟缓，中国长假进入最后一天

* 标准普尔E-mini期货跌0.2%，西德克萨斯中质油期货上涨0.8%，日经指数涨0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.5%

* 20日波林格区间呈水平走向，动能指标与五日、10日和20日移动均线走势呈中性

* 暗示盘整走势

* 纽约时段的95.39/95.95区间分别为首道支撑位/阻力位

* 图表：link.reuters.com/pus75w(完)

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