《汇市简讯》美元指数离岸市场下跌后展开整理

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
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* 亚洲市场呈现窄十字星，走势迟缓，中国长假进入最后一天
* 标准普尔E-mini期货跌0.2%，西德克萨斯中质油期货上涨0.8%，日经指数涨0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.5%
* 20日波林格区间呈水平走向，动能指标与五日、10日和20日移动均线走势呈中性
* 暗示盘整走势
* 纽约时段的95.39/95.95区间分别为首道支撑位/阻力位
* 图表：link.reuters.com/pus75w(完)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。