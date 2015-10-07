韩国金融市场：韩股逼近两个月高位而韩元微跌，三星电子飙升

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
在股市开盘前， 韩国科技巨头三星电子表示，7-9月当季营业利润可能较上年同期大增79.8%，超过预期。
“出口商股价上涨，因三星电子的业绩初估暗示，由于韩元疲弱，出口商的获利可能好于预期...财报将于下周开始大量出炉，”现代证券的分析师Rhoo Yong-seok表示。
“另一方面，与国内需求相关的股票大多下跌。考虑到汇率情况，这些企业的原材料进口成本上涨。”
外资在主板卖超122亿韩元(1,045万美元)。
韩元/美元 跌0.1%至1,166.6，之前触及近三周高点1,161.5。
东部证券的外汇分析师Yuna Park表示，韩元今日稍晚可能锁定在1,165附近。进口商寻求在1,165下方买进美元，而出口商则想在1,165上方买入韩元用于结算。
三年期韩国公债12月期货 跌0.03点报109.82。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,166.6 1,165.9
日圆/韩元 9.6974/7015 9.6498
韩国公债期货 * 109.82 109.85
韩国综合股价指数 1,998.77 1,990.65
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/张涛；审校 杜明霞/张若琪)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。