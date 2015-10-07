台湾债市：持券限制新规有利空方，多方观望令市况委靡

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
路透台北10月7日 - 台湾公债殖利率周三早盘涨跌互见，成交冷清依旧。交易员表示，柜买中心推出单一机构持券限制延长新规仍在市场持续发酵，由于规范有利空方，使得多头选择退场观望。
交易员指出，近日美债走势偏多，但台债殖利率没有跟进反映，主要就是受到柜买政策的影响。交易商担心新规范实施后，空头因容易计算筹码集中度，趁六个月持券不得超过三成的限制集中放空主流券，让殖利率易上难下。
〞几乎我认识的交易商都不报价了，以沉默代替抗议。〞一位证券商交易主管说。
另一公股银行交易主管则称，柜买新措施可能对下周一的五年券标售造成负面影响，因为有意得标者会担心拿了筹码，空方在后面拼命将殖利率往上拱，导致持券者泡水。
柜台买卖中心日前表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。规章已经由董监联席会议通过，呈报金管会证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。
交易员预估，今日五年公债104/13期 发行前交易殖利率区间在0.810-0.840%；104/12期则在1.16-1.18%。
本地时间10:49，104/12期殖利率走升0.06个基点至1.1777%，成交3.5亿台币；104/13期发行前交易殖利率走低0.67个基点至0.8266%，成交6亿台币。
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在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
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