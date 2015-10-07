台湾债市：持券限制新规有利空方，多方观望令市况委靡

路透台北10月7日 - 台湾公债殖利率周三早盘涨跌互见，成交冷清依旧。交易员表示，柜买中心推出单一机构持券限制延长新规仍在市场持续发酵，由于规范有利空方，使得多头选择退场观望。

交易员指出，近日美债走势偏多，但台债殖利率没有跟进反映，主要就是受到柜买政策的影响。交易商担心新规范实施后，空头因容易计算筹码集中度，趁六个月持券不得超过三成的限制集中放空主流券，让殖利率易上难下。

〞几乎我认识的交易商都不报价了，以沉默代替抗议。〞一位证券商交易主管说。

另一公股银行交易主管则称，柜买新措施可能对下周一的五年券标售造成负面影响，因为有意得标者会担心拿了筹码，空方在后面拼命将殖利率往上拱，导致持券者泡水。

柜台买卖中心日前表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。规章已经由董监联席会议通过，呈报金管会证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。

交易员预估，今日五年公债104/13期 发行前交易殖利率区间在0.810-0.840%；104/12期则在1.16-1.18%。

本地时间10:49，104/12期殖利率走升0.06个基点至1.1777%，成交3.5亿台币；104/13期发行前交易殖利率走低0.67个基点至0.8266%，成交6亿台币。

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