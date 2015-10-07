汽车产业：大众汽车面临提交修正计划压力；高管将于美国国会作证

分析师和投资者还急于了解，大众汽车是否在欧洲的排放测试中也有作弊。德国交通部表示大众有这种行为，但没有细说。

由于1,100万辆受影响汽车中有800万辆在欧盟，若大众汽车在该市场也有作弊行为，可能会招致比在美国更高的罚金和更多诉讼。

“我们需要(大众)澄清在欧洲的行为，”Bernstein分析师Max Warburton本周在研究报告中写道。

“如果这一问题仅局限在美国...那么它带来的财务影响或许可控。但如果大众汽车在欧洲也作了弊，则情况会严重得多。”

Metzler Equities分析师Jurgen Pieper指出，大众汽车可能缩减在中国和南美等新兴市场的扩张计划以节约资金，而不会减少研发支出。(完)