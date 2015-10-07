汽车产业：大众汽车面临提交修正计划压力；高管将于美国国会作证

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
分析师和投资者还急于了解，大众汽车是否在欧洲的排放测试中也有作弊。德国交通部表示大众有这种行为，但没有细说。
由于1,100万辆受影响汽车中有800万辆在欧盟，若大众汽车在该市场也有作弊行为，可能会招致比在美国更高的罚金和更多诉讼。
“我们需要(大众)澄清在欧洲的行为，”Bernstein分析师Max Warburton本周在研究报告中写道。
“如果这一问题仅局限在美国...那么它带来的财务影响或许可控。但如果大众汽车在欧洲也作了弊，则情况会严重得多。”
Metzler Equities分析师Jurgen Pieper指出，大众汽车可能缩减在中国和南美等新兴市场的扩张计划以节约资金，而不会减少研发支出。(完)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
以下为0233GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移 RSI % 动均值 CBOT小麦 422.75 -0.75 -0.18% -1.91% 414.30 53 CBOT玉米 365.75 -0.50 -0.14% +0.21% 356.85 71 CBOT大豆 1064.50 -5.75 -0.54% -0.98% 1029.23 70 CBOT稻米 9.80 -$0.04 -0.36% -1.21% $9.77 60 WTI原油 51.54 $0.17 +0.33% +0.90% $52.34 43 汇率 欧元/美 $1.068 $0.001 +0.11% +0.42%
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。