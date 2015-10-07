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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 11:09 BJT

日本股市：日经指数早盘小跌，日央行决议维持货币政策不变

部分人士预计会在本月底的那次会议放宽政策，与此同时，另一些人认为明年之前就不会出台更多刺激措施。

“多数人都已按他们对日本央行的预期进行押注，因此今天早上他们都在等待观望。”中信里昂证券策略师Nicholas Smith说。

“需要调整仓位的人，会在午后再出手。”

东证股价指数 涨0.3%至1,479.74，33个类股中有11类股下跌。

JPX-日经400指数 涨0.2%至13,250.59。(完)

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