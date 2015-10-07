日本股市：日经指数早盘小跌，日央行决议维持货币政策不变

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
部分人士预计会在本月底的那次会议放宽政策，与此同时，另一些人认为明年之前就不会出台更多刺激措施。
“多数人都已按他们对日本央行的预期进行押注，因此今天早上他们都在等待观望。”中信里昂证券策略师Nicholas Smith说。
“需要调整仓位的人，会在午后再出手。”
东证股价指数 涨0.3%至1,479.74，33个类股中有11类股下跌。
JPX-日经400指数 涨0.2%至13,250.59。(完)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。