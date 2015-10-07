更新版 1-中国数据：9月外储下降速度趋缓，资本流出压力仍存但市场预期走稳

* 9月外汇储备下降432亿美元，降幅趋缓

* 为连续第五个月下降，中国仍面临资本流出压力

* 9月外汇占款和结售汇逆差料收窄，流动性利好 (新增分析师评论与相关背景)

路透上海10月7日 - 中国央行周三公布9月末外汇储备余额环比减少432亿美元至3.514万亿美元，为连续第五个月下降，但单月降幅较上月已缩减逾一半。显示在美联储货币政策正常化前夕，包括中国等新兴市场仍面临较大资本流动压力，但市场预期已在逐步趋稳。

而在外汇储备资产降幅收缩的情况下，料9月外汇占款和结售汇逆差的情况也会有所缓解，中国资本流出压力减轻。中国8月金融机构外汇占款减少7,238亿元人民币，为连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍。

“预计未来数月中国的外汇储备仍然可能出现小幅负增长，但规模可能进一步收窄。”招商证券宏观研究主管谢亚轩预期。

他并认为，9月外汇储备下降的规模基本与目前的国际资本流动形势相一致。国内来看，9月仍属所谓811汇改后的磨合期，经济主体出于避险等需求购汇的意愿强，结汇意愿弱。但央行对远期购汇收取保证金等逆周期宏观审慎措施也开始发挥作用，一定程度减少了恐慌性和投机性购汇需求，有助于稳定市场预期。

国际来看，美联储议息会议推迟作出加息决定，美国货币政策带来的不确定性高，全球仍处于美元流动性收缩的过程中，未出现趋势的逆转，包括中国在内的多个新兴经济体继续出现资本外流的局面。

事实上，在8月外汇储备大规模下降后，央行在答记者问和相关国际收支报告里面，一再阐述了当前外汇储备下降的原因，央行认为，总的来看，近期中国外汇储备余额下降，汇率、价格等估值因素影响较大，其他主要是由于境内主体本外币资产负债结构的优化调整，后者主要表现为境内外汇存款的增加，境外外汇负债的减少，以及银行机构境外资产运用的增加等现象。

中国8月末外汇储备余额环比减少939.29亿美元，单月减少额创有纪录以来最高。

**外汇占款下降预期回落，流动性预期利好**

在外汇储备下降回落的情况下，外汇占款走势也料将走稳，并对国内的流动性预期形成利好。

谢亚轩推测，9月的结售汇逆差规模应该在400-500亿美元之间，外汇占款负增长约2,500-3,500亿元人民币，逆差规模较上个月明显收缩。

中国8月央行外汇占款减少3,183.51亿元，略高于7月减少的3,080亿元。

储备资产其他数据方面，央行网站的官方储备资产数据还显示，9月末黄金储备为611.89亿美元，8月末为617.95亿美元，黄金储备略降6亿美元。

此外，9月末基金组织储备头寸略减至46.89亿美元，特别提款权略减至104.68亿美元，其他储备资产减少至-1.96亿美元。

中国外汇储备规模长期居于全球首位，但自2014年6月达到近4万亿美元的高位后，累计降幅已超过12%。

为提高数据透明度以体现人民币国际化成果，中国央行自7月起按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布官方储备资产数据，一般不晚于每月初第7日发布上月数据。（完）

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