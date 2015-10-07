台湾债市：柜买中心称单一机构持券限制明年才实施，今年不受影响

路透台北10月7日 - 台湾柜买中心周三称，目前规划明年才会实施单一机构持有五、10年期公债自发行前交易起至发行后六个月以内不得超过三成的新规，今年发行的新券则不受影响。

柜买中心副总经理黄炳钧接受路透电访时并指出，目前新规比较会影响到终端买盘应该是10年公债的部分，因为单一机构可能在该券种标售时就取得两至三成，后来可能再买的空间有限。

“会给市场缓冲期，不会这么快实施。”一位不愿具名金管会官员也说。

他并称，考量今年各年期公债发行时程已定，以及新规行政程序所需时间，评估明年初实施新规的可能性较高。

他也提及，目前仍在研议相关执行细节，包括同年期公债增额发行的筹码该如何计算等，现在倾向累计在同一档公债计算。