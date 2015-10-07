主要国家经济指标预测--10月8日****

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月7日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,449 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,918 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 8月 盈余12,211 盈余18,086 2350 日本机械订单(较前月) 8月 +3.2% -3.6% (较上年同期) +4.2% +2.8% 10月8日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 49.3 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 3.3% 3.2% (经季节调整) 3.4% 3.3% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 8月 -1.2% +2.4% 进口(较前月) -1.2% +2.2% 贸易收支(亿欧元) 顺差225 顺差228 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.90 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.50 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.60 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.30 1100 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 1-8-0 1-8-0 (升息-不变-降息) 1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 20.0 21.69 1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 27.4 27.7 四周均值(万人) -- 27.075 续请失业金人数(万人) 9月24日当周 220.5 219.1 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 12,489 -- 10月7日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -0.6 -- 领先指标 -1.5 -- 0600 德国工业生产(较前月) 8月 -1.2% +0.2% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 逆差29.8 逆差35 进口(亿欧元) 406.66 -- 出口(亿欧元) 376.91 -- 0830 英国工业生产(较前月) 8月 +1.0% +0.3% (较上年同期) +1.9% +1.2% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.3% (较上年同期) -0.8% -0.1% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 534.2 -- 再融资指数 2,106.2 -- 1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -3.7% +0.8% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加160.2 增加190 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 正44 正55 (完)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。