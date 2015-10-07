版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--10月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值
    
    10月7日(三)    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --    买超10,449
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --     卖超1,918
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              8月  盈余12,211   盈余18,086
    2350 日本机械订单(较前月)                          8月       +3.2%        -3.6%
                     (较上年同期)                                +4.2%        +2.8%
    
    10月8日(四)
    0500 日本服务业景气判断指数                        9月         --          49.3
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      9月       3.3%          3.2%
                     (经季节调整)                                3.4%          3.3%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    8月      -1.2%         +2.4%
                       进口(较前月)                             -1.2%         +2.2%
                       贸易收支(亿欧元)                       顺差225       顺差228
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         57.90
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         38.50
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --         53.60
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月         --         33.30
    1100 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果          10月       1-8-0        1-8-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    1100 英国央行利率决定                             10月        0.5%         0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --         3,750
    1215 加拿大房屋开工(万户)                          9月       20.0         21.69
    1230 加拿大新屋价格指数                            8月      +0.2%         +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            10月1日当周     27.4          27.7
                         四周均值(万人)                            --        27.075
                   续请失业金人数(万人)          9月24日当周    220.5         219.1
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  9月         --         +0.5%
                             (较上年同期)                          --         +4.2%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    10月6日(二)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          9月     12,489        -- 
    
    10月7日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                          8月       -0.6        --
             领先指标                                            -1.5        --
    0600 德国工业生产(较前月)                          8月      -1.2%     +0.2% 
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                8月   逆差29.8    逆差35
                       进口(亿欧元)                            406.66        -- 
                       出口(亿欧元)                            376.91        -- 
    0830 英国工业生产(较前月)                          8月      +1.0%     +0.3% 
                     (较上年同期)                               +1.9%     +1.2% 
             制造业产出(较前月)                                 +0.5%     +0.3% 
                       (较上年同期)                             -0.8%     -0.1%
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周     534.2        --
             再融资指数                                       2,106.2        -- 
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                         8月     -3.7%     +0.8% 
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                         8月 增加160.2   增加190 
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值               9月      正44      正55
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐