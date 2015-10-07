《全球汇市》日圆温和反弹，因日本央行维持货币政策不变

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1273 1.1268 0.04 -6.81 1.2097
美元/日圆 119.93 120.23 -0.25 0.39 119.68
欧元/日圆 135.20 135.48 -0.21 -6.90 144.78
美元/瑞郎 0.9655 0.9667 -0.12 -2.88 0.9941
英镑/美元 1.5245 1.5221 0.16 -2.11 1.5573
美元/加元 1.3020 1.3032 -0.09 12.07 1.1618
澳元/美元 0.7175 0.7163 0.17 -12.16 0.8168
新西兰元/美元 0.6577 0.6537 0.61 -15.65 0.7797
澳元/日圆 86.050 86.120 -0.08 -11.95 97.750
新西兰元/日圆 78.870 78.590 0.36 -15.65 93.310
英镑/日圆 182.83 183.00 -0.09 -1.62 186.38
澳元/新西兰元 1.0901 1.0938 -0.34 4.13 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/李爽/陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍/张明钧)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。