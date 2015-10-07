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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 12:18 BJT

《全球汇市》日圆温和反弹，因日本央行维持货币政策不变

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1273 1.1268 0.04 -6.81 1.2097

美元/日圆 119.93 120.23 -0.25 0.39 119.68

欧元/日圆 135.20 135.48 -0.21 -6.90 144.78

美元/瑞郎 0.9655 0.9667 -0.12 -2.88 0.9941

英镑/美元 1.5245 1.5221 0.16 -2.11 1.5573

美元/加元 1.3020 1.3032 -0.09 12.07 1.1618

澳元/美元 0.7175 0.7163 0.17 -12.16 0.8168

新西兰元/美元 0.6577 0.6537 0.61 -15.65 0.7797

澳元/日圆 86.050 86.120 -0.08 -11.95 97.750

新西兰元/日圆 78.870 78.590 0.36 -15.65 93.310

英镑/日圆 182.83 183.00 -0.09 -1.62 186.38

澳元/新西兰元 1.0901 1.0938 -0.34 4.13 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/李爽/陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍/张明钧)

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