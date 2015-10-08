香港房地产：8月私人住宅楼价续创新高，惟按月升幅为五个月最低

路透香港10月8日 - 香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，8月全港私人住宅楼价按月升0.36%再创新高，令楼价此番升势持续17个月，惟增速比7月减慢且是五个月来最低，或预示楼价接近见顶。

8月整体私人住宅租金继续上扬，按月升0.74%，连升19个月，且升幅较7月的0.52%略加快。

本地住宅楼价自去年4月以来持续向上，8月楼价再升0.36%，但比7月0.9%的升幅明显减慢。小型单位继续带领楼价上升，面积最小的A类住宅（实用面积40平方米以下）按月涨0.57%，比7月1.2%升幅减速；B及C类住宅（实用面积40-69.9平方米及70-99.9平方米）的中型单位楼价分别升0.31%及0.52%，涨势均较7月为慢。

大型单位/豪宅方面，8月D、E类住宅（实用面积分别为100-159.9平方米及160平方米以上）楼价分别按月持平及升0.24%。

楼价升幅放慢，本地住宅供应未来亦将逐渐增加，加上美国加息只是早晚问题，稍早政府财金官员等已警告楼市风险正上升。

香港金融管理局早前发表的季报指出，鉴于环球及本港金融市场波动加剧，楼市前景将较审慎，且物业市场估值偏高，与经济基本因素并不一致，下行风险已逐步增加。财政司司长曾俊华亦表示会特别留意楼市方面的发展，如果有需要，会在政策上作出一些调整。

然而，特首梁振英其后表示，目前香港的房屋问题仍然严重，政府会继续努力增加土地供应，现时不会对过去推出的楼市辣招＂减辣＂。

近期发布的一项调查发现，市民对楼价的升跌预期自2013年后再次出现逆转，估计楼价未来一年将会下跌的市民，比例再度高于预期楼价上升的市民。

至于8月私人住宅租金升势持续，整体按月升0.74%，比7月0.52%的升幅略加快。其中A、B、C及D类住宅按月升0.9%、1%、0.26%及0.66%，E类住宅租金则持平7月。

综合今年首八个月整体楼价升9.6%，租金则累计涨6%。

差饷物业估价署的数据还显示，A至E类私人住宅7月回报率分别为2.9%、2.7%、2.6%、2.4%和2.2%。（完）

欲浏览政府发布的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)