《路透晚报》--10月7日日间新闻摘要

[市场摘要]

--日本股市：连续第六日收涨，市场注意力转至央行下次会议上

日本股市周三连续第六个交易日上涨，盘中走势震荡，日本央行在政策会议结束后决定维持政策不变，但这仅仅引发了对该行将在10月30日召开的下次会议上放松政策的预期。日经指数收盘涨0.8%至18,322.98点，创9月17日以来最高收位，也是三个月以来持续时间最长的一次升势。该指数盘中曾一度跌至平盘下方。东证股价指数收盘涨1.2%至1,493.17点。

--中国股市：因国庆假期，中国股市上周四（10月1日）至本周三（10月7日）休市。

--香港股市：恒指收盘大涨3.1%，金融及能源板块劲扬

香港股市大涨超过3%，金融股及能源股表现亮眼，明天将是中国国庆假期之后金融市场恢复交易之日。恒生指数上涨3.1%至22,515.76点，为8月20日以来最高收位，国企股指数上涨4.7%至10,394.79点，创下9月9日以来单日最大涨幅。

--汇市：日圆全线上涨，因日本央行未暗示会进一步放松政策

日圆全线上涨，此前日本央行维持货币政策不变，而尽管近来经济疲软，但该行总裁黑田东彦对经济发表了乐观看法。0831 GMT，美元兑日圆跌0.19%至120.04日圆，从日高120.36回落。欧元兑日圆报134.93日圆。

--欧元债市：德债收益率上升，市场紧盯稍后的10年券标售

德国公债收益率(殖利率)上升，随后将有40亿欧元的10年期公债标售，投资人态度谨慎，因上个月标售公债时，投标额低于计划发行金额。今年德国已有多次公债标售失败，包括7月发售10年期公债。9月和5月的30年期公债标售也未能吸引到足够的投标。10年期德债收益率上涨2.7个基点，报0.62%。

--国际油市：油价突破近来区间后继续上涨，因预测暗示过剩状况缓解

原油期货在亚洲盘的清淡交投中上涨，美国原油上涨逾1美元，之前突破了持续一个月之久的交投区间，因有预测暗示全球供应过剩可能在缓解。0835 GMT，布兰特原油上涨0.9美元，报52.82美元。不过由于中国国庆假期，市场成交量不大。美国原油期货上涨1.05美元，涨幅超过2%。

--全球金市：金价小升，预期美联储将延迟升息

金价攀升至近两周高点，美国更多低迷的经济数据，支持投资者关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息至明年的观点。0825GMT，现货金升至每盎司1,149.31美元。金价稍早一度攀升至1,151.20美元，为9月24日以来最高。因主要买家中国仍在假期中，亚洲市况淡静。

--金属期市：伦敦期铜在轻淡交易中上涨，中国假期接近尾声

伦敦期铜在清淡交易中上涨，中国一周的国庆假期接近尾声，而一产业团体则修正其明年供需预期，从原本的供过于求转为预估略为供不应求。0824GMT，LME三个月期铜涨0.46%至每吨5,209美元。