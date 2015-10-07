《路透晚报》--10月7日日间新闻摘要

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
[市场摘要]
--日本股市：连续第六日收涨，市场注意力转至央行下次会议上
日本股市周三连续第六个交易日上涨，盘中走势震荡，日本央行在政策会议结束后决定维持政策不变，但这仅仅引发了对该行将在10月30日召开的下次会议上放松政策的预期。日经指数收盘涨0.8%至18,322.98点，创9月17日以来最高收位，也是三个月以来持续时间最长的一次升势。该指数盘中曾一度跌至平盘下方。东证股价指数收盘涨1.2%至1,493.17点。
--中国股市：因国庆假期，中国股市上周四（10月1日）至本周三（10月7日）休市。
--香港股市：恒指收盘大涨3.1%，金融及能源板块劲扬
香港股市大涨超过3%，金融股及能源股表现亮眼，明天将是中国国庆假期之后金融市场恢复交易之日。恒生指数上涨3.1%至22,515.76点，为8月20日以来最高收位，国企股指数上涨4.7%至10,394.79点，创下9月9日以来单日最大涨幅。
--汇市：日圆全线上涨，因日本央行未暗示会进一步放松政策
日圆全线上涨，此前日本央行维持货币政策不变，而尽管近来经济疲软，但该行总裁黑田东彦对经济发表了乐观看法。0831 GMT，美元兑日圆跌0.19%至120.04日圆，从日高120.36回落。欧元兑日圆报134.93日圆。
--欧元债市：德债收益率上升，市场紧盯稍后的10年券标售
德国公债收益率(殖利率)上升，随后将有40亿欧元的10年期公债标售，投资人态度谨慎，因上个月标售公债时，投标额低于计划发行金额。今年德国已有多次公债标售失败，包括7月发售10年期公债。9月和5月的30年期公债标售也未能吸引到足够的投标。10年期德债收益率上涨2.7个基点，报0.62%。
--国际油市：油价突破近来区间后继续上涨，因预测暗示过剩状况缓解
原油期货在亚洲盘的清淡交投中上涨，美国原油上涨逾1美元，之前突破了持续一个月之久的交投区间，因有预测暗示全球供应过剩可能在缓解。0835 GMT，布兰特原油上涨0.9美元，报52.82美元。不过由于中国国庆假期，市场成交量不大。美国原油期货上涨1.05美元，涨幅超过2%。
--全球金市：金价小升，预期美联储将延迟升息
金价攀升至近两周高点，美国更多低迷的经济数据，支持投资者关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息至明年的观点。0825GMT，现货金升至每盎司1,149.31美元。金价稍早一度攀升至1,151.20美元，为9月24日以来最高。因主要买家中国仍在假期中，亚洲市况淡静。
--金属期市：伦敦期铜在轻淡交易中上涨，中国假期接近尾声
伦敦期铜在清淡交易中上涨，中国一周的国庆假期接近尾声，而一产业团体则修正其明年供需预期，从原本的供过于求转为预估略为供不应求。0824GMT，LME三个月期铜涨0.46%至每吨5,209美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张荻； 审校 蔡美珍)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。
路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。 0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。 电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。 交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻