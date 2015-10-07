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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 13:41 BJT

澳洲股市：扳回跌幅收高，资源和能源相关个股涨势凌厉

路透悉尼10月7日 - 澳洲股市周三收高0.6%，连续三个交易日上涨。隔夜油价强力反弹，激励资源股和能源相关个股劲扬。

澳股指标S&P/ASX 200指数 早间尾段一度下挫0.6%。但之后扳回跌幅，终场收高30.5点至日高5,197.9点。该指标股指周二上扬0.3%。

能源股涨幅居前，LNG 、Santos 和Origin 涨幅介于10%-21.6%。

主要银行股尾盘反弹，澳新银行(ANZ/澳盛) 和澳洲国民银行 分别上扬0.9%。

大盘指数本周累计已上扬2.9%，可望录得7月17日以来最佳单周表现。(完)

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