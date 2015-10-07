澳洲股市：扳回跌幅收高，资源和能源相关个股涨势凌厉

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
路透悉尼10月7日 - 澳洲股市周三收高0.6%，连续三个交易日上涨。隔夜油价强力反弹，激励资源股和能源相关个股劲扬。
澳股指标S&P/ASX 200指数 早间尾段一度下挫0.6%。但之后扳回跌幅，终场收高30.5点至日高5,197.9点。该指标股指周二上扬0.3%。
能源股涨幅居前，LNG 、Santos 和Origin 涨幅介于10%-21.6%。
主要银行股尾盘反弹，澳新银行(ANZ/澳盛) 和澳洲国民银行 分别上扬0.9%。
大盘指数本周累计已上扬2.9%，可望录得7月17日以来最佳单周表现。(完)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。