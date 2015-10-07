台湾股市：带量收高逾1%逼近8,500点关口，市场信心回笼随亚股劲扬

路透台北10月7日 - 台湾股市周二收涨1.2%距离8,500点只剩碎步之遥，并录得连续第七个交易日涨势。分析师表示，由于美联储升息延后的预期升高，受惠资金有望回流亚洲，台股续随亚股全面劲扬，且量能有效放大带动市场信心回笼，短线指数料缓步盘高。

台湾加权股价指数 收升1.2%报8,495.23点，创两个月收盘新高，前高为8月5日的8,542.27点；今日成交初值 为928.86亿台币，上交易日修正后为1,010.97亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，目前台股走势偏强，量能回稳至千亿台币左右的水准，代表市场人气提振，且技术指标也维持偏多态势，短线指数有机会持续缓步走高，估明日指数主要区间落在8,400-8,550点。

〞台股有机会缓步惊惊涨。〞他说。

此外，元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，随着上日台股带量突破季线，市场信心逐渐回笼，且美国升息递延的预期升温，看好资金回流亚股，近期国际资金对亚股操作相对正面，预料短线台股有望在季线上方持续盘坚。

亚洲股市周三持坚，因油价显露复苏迹象，从而支撑了资源类股和新兴货币，而日股在日本央行关键政策会议前变动不大。

本地时间13:56，MSCI亚太明晟指数 大涨1.57%，其中港股 涨幅高达1.52%、日股 涨幅也达0.75%。(完)

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