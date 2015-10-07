台湾股市：带量收高逾1%逼近8,500点关口，市场信心回笼随亚股劲扬

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透台北10月7日 - 台湾股市周二收涨1.2%距离8,500点只剩碎步之遥，并录得连续第七个交易日涨势。分析师表示，由于美联储升息延后的预期升高，受惠资金有望回流亚洲，台股续随亚股全面劲扬，且量能有效放大带动市场信心回笼，短线指数料缓步盘高。
台湾加权股价指数 收升1.2%报8,495.23点，创两个月收盘新高，前高为8月5日的8,542.27点；今日成交初值 为928.86亿台币，上交易日修正后为1,010.97亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪指出，目前台股走势偏强，量能回稳至千亿台币左右的水准，代表市场人气提振，且技术指标也维持偏多态势，短线指数有机会持续缓步走高，估明日指数主要区间落在8,400-8,550点。
〞台股有机会缓步惊惊涨。〞他说。
此外，元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，随着上日台股带量突破季线，市场信心逐渐回笼，且美国升息递延的预期升温，看好资金回流亚股，近期国际资金对亚股操作相对正面，预料短线台股有望在季线上方持续盘坚。
亚洲股市周三持坚，因油价显露复苏迹象，从而支撑了资源类股和新兴货币，而日股在日本央行关键政策会议前变动不大。
本地时间13:56，MSCI亚太明晟指数 大涨1.57%，其中港股 涨幅高达1.52%、日股 涨幅也达0.75%。(完)
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。
路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。 0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。 电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。 交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻