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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 14:07 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：日央行维持政策不变，未出台新刺激举措

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    * 美元/日圆跌0.18%，新西兰元/美元涨0.9%，美元/印尼卢比跌2.53
%，美元/马币跌2.33%
    * 日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升1.57%，
美国10年期公债收益率报2.0562%，美国原油涨2.04%
    * 日本央行维持政策不变，尽管经济出现衰退迹象 
    * 美联储升息时不应出乎所有人的预料--旧金山联储总裁威廉姆斯 
    * 中国9月外储下降速度趋缓，资本流出压力仍存但市场预期走稳 
(完)
  
 (编译 张若琪 审校 张荻)

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