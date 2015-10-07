《汇市简讯》伦敦盘初：日央行维持政策不变，未出台新刺激举措

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
0559GMT * 美元/日圆跌0.18%，新西兰元/美元涨0.9%，美元/印尼卢比跌2.53 %，美元/马币跌2.33% * 日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升1.57%， 美国10年期公债收益率报2.0562%，美国原油涨2.04% * 日本央行维持政策不变，尽管经济出现衰退迹象 * 美联储升息时不应出乎所有人的预料--旧金山联储总裁威廉姆斯 * 中国9月外储下降速度趋缓，资本流出压力仍存但市场预期走稳 (完) (编译 张若琪 审校 张荻)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。