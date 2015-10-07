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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 14:17 BJT

日本债市：公债价格下跌，此前日央行维持政策不变

尽管央行未采取进一步行动符合市场共识，但部分投资人原不排除会有意外之举。进一步宽松或涉及更多资产购买，包括增加日本公债的购买。

分析师表示，由于衰退担忧挥之不去，在更加重要的10月30日政策会议上，日本央行可能仍面临放松政策的压力。预计届时日央行可能下调长期经济和物价预估。

30年期公债收益率持平于1.365%，脱离稍早所及的高点1.380%。日本周四将标售30年期公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.055% +1.0 0.045%

10年期公债 0.325% +0.5 0.320%

20年期公债 1.095% +0.5 1.090%

30年期公债 1.365% +0.0 1.365%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.26 -0.10 148.36

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/张若琪 审校 王洋/张荻)

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