日本债市：公债价格下跌，此前日央行维持政策不变

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
尽管央行未采取进一步行动符合市场共识，但部分投资人原不排除会有意外之举。进一步宽松或涉及更多资产购买，包括增加日本公债的购买。
分析师表示，由于衰退担忧挥之不去，在更加重要的10月30日政策会议上，日本央行可能仍面临放松政策的压力。预计届时日央行可能下调长期经济和物价预估。
30年期公债收益率持平于1.365%，脱离稍早所及的高点1.380%。日本周四将标售30年期公债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.055% +1.0 0.045%
10年期公债 0.325% +0.5 0.320%
20年期公债 1.095% +0.5 1.090%
30年期公债 1.365% +0.0 1.365%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.26 -0.10 148.36
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/张若琪 审校 王洋/张荻)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
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