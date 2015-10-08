专栏节选：小心新兴市场的大逃杀！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月8日出版的当期「老谢开讲」专栏) 十月二日，美国公布九月非农就业人数只有十四．二万人，远远低于市场预期的二十万人，也较八月的十七．三万人逊色很多。美国就业数字不理想，但市场却往利多的方向联想，因为这个坏数字，可能让十月联准会暂缓升息，全球金融市场立刻出现巨大变化。

**就业数字不理想，美股竟大涨**

当天美国股市看到就业数字不佳，开盘股市立刻走低，道琼指数一开盘大跌二五九点，但尾盘迅速拉升，反而大涨二○○．三六点；当天道琼指数从一六○一六．六六点拉升到一六四七二．七九点，震幅达四五九点；S&P五○○也从一八九三．七点拉升到一九五一．三六点，震幅也达五十七．六六点，当天美股各大指数纷纷大涨。

受到美股扬升激励，连日来受到福斯汽车风暴拖累的德国股市，在十月五日也大涨二六一．七二点，涨幅达二七．四％；瑞士上扬二．六五％、荷兰上涨三．三九％、法国大涨三．五四％，英国也大涨二．七六％，连日来受困于福斯风暴中的欧洲股市终于吐了一口大气。而十月五日美国道琼指数也大涨三○四．○六点，涨幅达一．八五％，这是八月小股灾以来，美股化解危机的重要转折点。

金融市场把联准会可能不升息当成利多，此时市场看到经济数据表现不佳，股市却大涨，原因就在美国升息兹事体大。九月十六日联准会决定不升息，除了因为人民币调整中间汇价带来一场小股灾外，主席叶伦甚至明白表示这是中国及新兴市场的因素。原因是美国升息，可能牵动美元强势，进一步让岌岌可危的新兴市场面临崩解的命运。

所以，美国九月不升息，十月可能不升息，下一个压力可能在十二月，那么全球金融市场也许有松一口气的机会。但是美国联准会终究要升息，未来新兴市场的压力可能全面引爆，这将是一六年全球经济最大的变数与挑战。

人民币在八月十一日调整中间汇价，人民币兑美元从六．一八二贬值到六．四四八九，人民币调整中间汇价大约只有三％，此后又拉升到六．三五一七，人民币并没有出现大家预期的一直贬不停，反而是亚洲货币出现仅次于九七年亚洲金融风暴的大贬值，最显着的是马币重挫到四．四四三，写下十七年新低，印尼盾到一四七九三，已距离九七年亚洲金融风暴发生时的一六九五○不远，其他如菲律宾披索贬到四十七．○三六，泰铢贬到三十六．三六；亚洲四小龙的新加坡币，六月以来从一．三二八贬值到一．四二九，韩元也从一○九六．五五急贬到一二○七．五五，新台币贬破三十三元关卡，最低跌到三十三．二六，可见人民币只稍稍挪动脚步，亚洲国家货币立刻跌得四脚朝天。

中国的因素突然变得重要，原因是过去十年，中国平均每年为世界ＧＤＰ成长贡献一．六％，这比所有ＯＥＣＤ（经济合作暨发展组织）贡献○．七％要高出很多，即使今年中国ＧＤＰ成长可能减缓到六．八％，其对世界经济成长的贡献度仍远高于发达国家，因此，中国经济前景对全世界都是兹事体大的事。过去联准会升息从未考虑中国因素，如今中国因素变成联准会暂不升息的其中选项，可以看到这个世界的巨大变化。

从中国因素延伸下来，未来世界面临两大突变的因素，一是汇丰亚洲区经济研究主管纽曼(Frederic Neumann)所说的商品与信用双引擎没力了。从二○○○年以来，全球经济靠着两颗引擎在滚动，一个是二○○○年以来到○七年中国作为世界工厂带动原物料需求，造成原物料生产国的经济大奔腾，但是中国经济调结构，商品的繁荣已结束。

另一颗大引擎是金融海啸后的量化宽松货币政策(ＱＥ)带来的信用膨胀，从美国、欧洲到日本，大家都靠着超低利率创造信用，用货币效应撑起经济半边天。但这两颗引擎显然油料已即将耗尽，美国即将升息，过去的量化宽松（Quantitative Easing）可能变成量化紧缩(Quantitative Tightening)。

**〞商品大屠杀〞屡屡在金融市场上演**

最近陶冬博士应《今周刊》之邀来台演讲，谈到原物料行情。他直率表示，原物料行情恐怕持续再跌八年，原物料会不会一直跌八年，当然有讨论的空间，但是，中国不再是原物料最重要的那一只推手，已注定原物料价格长期走跌，长达十多年的商品「超级大牛市」，毫无疑问已划上句号。

上周，嘉能可（Glencore）股价在伦敦交易所暴跌逾三成，嘉能可背负巨额债务，面临重组影响，被视为是商品界的雷曼兄弟，摩根士丹利也警告商品的苦日子可能会持续好几年。

「商品大屠杀」屡屡在金融市场上演，像油价过去一年来暴跌六成以上，已迫使油元国家的主权基金必须出售在全球各地的资产组合套现，构成CRB的二十六种商品，今年前三季大多数都下跌，较轻微的是稀有金属的白银跌○．一九％，黄金跌四．○三％，钯金跌一三．二％，铂金（Platinum）则大跌二四％，其他跌得重的如铜价跌一九％，铝价跌一四．四％，软商品的活牛跌二一％，糖价跌二七．六％，小麦跌一二．六％。

木材是主要建筑材料之一，加拿大是主要木材出口国之一，今年原物料下跌也让加币兑一美元一口气跌到一．三四五，而铝价大跌，主要是去年全年全球铝产量增加八．八％，连同库存在内，到二○二○年全球供应量将增加到二一六○万公吨，而铝需求只增加六．六％，供需差距拉大，也让铝价跌不停，美国铝业最近进行分拆，就是为了规避铝价下跌的风险。

**原物料生产国经济，出现雪崩式危机**

目前看起来硬商品因为中国需求减缓，未来无法改变跌势，但软商品则受天候影响，加上需求不易大幅下降，像咖啡受到巴西及哥伦比亚增产，造成价格急挫，但是新兴市场的咖啡需求量持续上升，未来十年咖啡需求量将上升五千万包，咖啡价格不会一直跌下去。

商品价格下跌已让原物料生产国经济出现雪崩式的危机，首先是汇市的波动，除了亚洲货币贬值外，靠着铁矿石及燃煤出口支撑经济的澳洲首当其冲，澳币从一．○八八兑一美元急跌到○．六九，南非币兑美元也创下一四．一五四的新低。乳酪产品下跌的纽西兰，纽币也一度跌到○．六二四，最惨的是巴西，巴西币(REAL)从一．六八惨跌到四．二四四，巴西很可能是这一波原物料惨跌最大受害国。

国际信评机构最近将巴西的主权信用评等从BBB-下调到垃圾级的BB+，评级展望为负向，商品价格持续下滑。巴西正面临经济持续衰退，及不断上升的通膨及预算赤字的考验，最近石油巨头巴西国家石油公司爆发一连串丑闻，更让巴西经济雪上加霜，人民走上街头要罢免罗赛芙总统。

根据摩根士丹利的统计，巴西对中国出口比重占五○％，中国经济放缓，巴西立刻成为受创最重的国家，巴西今年实质ＧＤＰ可能衰退二．五％，最新公布的通膨率上升到九．五％，从去年十一月以来，巴西已连续七次升息，基准利率飙升到一四．三五％，情况与去年油价暴跌的俄罗斯十分类似。

巴西币今年以来跌幅领先全球，单从五月迄今已大跌逾两成，以美元计价的巴西股市更是大跌四成，目前巴西十年期国债殖利率已飙升到一五％以上，信用违约交换的CDS风险溢价也从五月的二．八％上升到四．三％，已远远超过土耳其、印尼、马来西亚，反映市场已开始预期巴西可能会率先违约破产，一一年欧债危机爆发，义大利与西班牙的CDS风险溢价都上升到四～五％，如今巴西也进入这个区间。而巴西目前是全球第七大经济体，等于十个希腊，一旦巴西出现违约，将连带冲击到东南亚及更多脆弱的中南美洲国家，这是下一个全球经济系统风险的源头，不得不小心防备。

类似巴西这般货币走低的国家有印尼、马来西亚、南非、澳洲、纽西兰，但印尼、马来西亚已成亚洲重灾的焦点，外资在印尼的跨境流出已对印尼经济造成重伤害，最近印尼政府为了稳定币值，已大量消耗外汇储备，马来西亚外汇存底流失也很严重，造成经济雪上加霜的后果。

过去新兴市场透过累积美元资产储备形成基础货币，再经过银行及金融机构增加杠杆流通，形成货币效应，如今出现外汇资产流失，反而产生更加紧缩的效果，这就是量化紧缩的由来。全球新兴市场今年预估净流出的资金达五四○○亿美元，这是一九八○年来仅见。

新兴市场正面对货币不断贬值，资金流失，接着紧缩、衰退的恶性循环，为了维持货币稳定，必须耗掉外汇存底，又进一步造成紧缩后果，即使美国不升息，新兴市场也要不断面对贬值、资金流失、紧缩、衰退的恶性循环，眼前毫无解药，一旦联准会加息，这可能形成更大灾难，这将是二○一六年最大的经济风险。

第二个大事是中国角色改变，也冲击到过去的中美关系。耶鲁大学教授罗奇（Stephen Roach）最近在他的专文中指出，美国和中国陷入了典型的相互依存陷阱，从一九七八年邓小平的改革开放以来，中国亟待摆脱文革停滞，美国则陷入痛苦的停滞性膨胀，结果中国提供廉价商品，让囊中羞涩的美国消费者「买得起」，中国生产、美国消费，双方一拍即合。

**从习近平访美，看出中美矛盾情结**

此后，中美关系一直深化，美国想要成长，但缺少储蓄，日益壮大的中国则有剩余储蓄满足美国资金需求，中国用人民币盯紧美元，囤积了巨额美国国债，这让美国可以不断推出创纪录的预算赤字融资。

美国为中国提供了稳定和成长的锚，中国则让美国避过储蓄不足、卤莽的财政政策及家庭收入成长萎缩带来的压力。

但现在这个关系改变，中国在南海加强外交政策，习近平从亚投行到一带一路，积极跨出「中国梦」，中国的新战略迫使美国必须「重返亚洲」，重新确立「战略再平衡」原则。未来中美关系恐怕不会像过去那么平顺，这次习近平访美已看出中美矛盾情结，这也将是全球经济不安定的根源。

这一周，跨太平洋伙伴协定(TPP)的歧见迅速化解，由美国推动的TPP，可能为亚太带来新的变数，未来中、美两国在东协市场，可能又有一番新的合纵连横大动作，东协国家会有更多新变数，这也是思考一六年经济的另一个新焦点。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。