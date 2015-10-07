日本股市：连续第六日收涨，市场注意力转至央行下次会议上

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
路透10月7日 - 日本股市周三连续第六个交易日上涨，盘中走势震荡，日本央行在政策会议结束后决定维持政策不变，但这仅仅引发了对该行将在10月30日召开的下次会议上放松政策的预期。
日经指数 收盘涨0.8%至18,322.98点，创9月17日以来最高收位，也是三个月以来持续时间最长的一次升势。该指数盘中曾一度跌至平盘下方。
日本央行周三一如预期，决议维持货币政策不变，倾向于保留有限的可选方案，同时希望趋紧的就业市场能提振薪资和消费，从而足以抵消中国经济放缓的影响。
交易员表示，一些参与者之前押注该行会在周三会议上放松政策，但他们现在聚焦于本月稍晚的会议上放松政策的可能性上。
东证股价指数 收盘涨1.2%至1,493.17点；JPX-日经400指数 涨1.2%至13,378.22点。(完)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。