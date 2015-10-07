日本股市：连续第六日收涨，市场注意力转至央行下次会议上

路透10月7日 - 日本股市周三连续第六个交易日上涨，盘中走势震荡，日本央行在政策会议结束后决定维持政策不变，但这仅仅引发了对该行将在10月30日召开的下次会议上放松政策的预期。

日经指数 收盘涨0.8%至18,322.98点，创9月17日以来最高收位，也是三个月以来持续时间最长的一次升势。该指数盘中曾一度跌至平盘下方。

日本央行周三一如预期，决议维持货币政策不变，倾向于保留有限的可选方案，同时希望趋紧的就业市场能提振薪资和消费，从而足以抵消中国经济放缓的影响。

交易员表示，一些参与者之前押注该行会在周三会议上放松政策，但他们现在聚焦于本月稍晚的会议上放松政策的可能性上。