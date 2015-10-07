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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 14:47 BJT

国际油市：油价突破近来区间后继续上涨，因预测暗示过剩状况缓解

美国原油期货 上涨1.04美元，涨幅超过2%，报每桶49.57，周二涨2.27美元或4.9%。

能源资料协会(EIA)周三将公布库存数据，油市将继续据此找寻交投方向。

美国石油协会(API)周二称，截至10月2日该周，美国原油库存减少120万桶，至4.566亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加220万桶。库欣原油库存减少10万桶。

美国能源资料协会(EIA)公布月报称，2016年全球原油需求增幅将创六年最大，同时非石油输出国组织(OPEC)产油国供应增长停滞。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王洋/张明钧)

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