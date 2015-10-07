国际油市：油价突破近来区间后继续上涨，因预测暗示过剩状况缓解

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
美国原油期货 上涨1.04美元，涨幅超过2%，报每桶49.57，周二涨2.27美元或4.9%。
能源资料协会(EIA)周三将公布库存数据，油市将继续据此找寻交投方向。
美国石油协会(API)周二称，截至10月2日该周，美国原油库存减少120万桶，至4.566亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加220万桶。库欣原油库存减少10万桶。
美国能源资料协会(EIA)公布月报称，2016年全球原油需求增幅将创六年最大，同时非石油输出国组织(OPEC)产油国供应增长停滞。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王洋/张明钧)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。