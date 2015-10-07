金属期市：伦敦期铜在清淡交易中上涨，中国假期接近尾声

0637GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.8%至每吨5,224美元，上日收盘几无变动。铜价在8月底跌至5,000美元下方的六年低点后，一直未能大幅反弹。

上海期交所今日仍休市，10月8日(周四)将恢复交易。

美国出口8月遭受重创，因全球经济疲弱，加之从中国的进口急增，导致美国贸易逆差扩阔的幅度为五个月来最大。

国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年以来第二次下调经济增长预期。

国际铜业研究组织(ICSG)周二称，2016年全球精炼铜市场预计供应不足约13万吨，4月时预估为供应过剩23万吨。

智利铜矿企业安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)周二称，为节约成本将裁员约7%，成为近期铜市暴跌的又一受影响企业。

鉴于基本金属整体价格已较2011年初下跌一半，而且全球经济和需求形势没有2008-09年那么黯淡，法国巴黎银行建议不要过分看跌金属价格。

法巴预计2015年全球基本金属需求增幅将从2014年的4.5%放缓至2%，但认为明年需求增幅将回升至3%。(完)

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