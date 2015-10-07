亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收低1%，盘初触及近三周高位

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
TOCOM 3月期胶 <0#2JRU:>收低1.8日圆至每公斤172日圆。
“近期连续上涨后，买气突然消退，”一东京经纪商消息人士称，
日本橡胶贸易协会周三公布数据显示，9月20日止日本各大港口生胶库存达12,184吨，较前一次数据下滑2.8%。
新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤125美分，下跌0.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 蔡美珍/张明钧/王洋)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。
路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。 0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。 电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。 交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻