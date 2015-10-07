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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 15:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶逆转收低1%，盘初触及近三周高位

TOCOM 3月期胶 <0#2JRU:>收低1.8日圆至每公斤172日圆。

“近期连续上涨后，买气突然消退，”一东京经纪商消息人士称，

日本橡胶贸易协会周三公布数据显示，9月20日止日本各大港口生胶库存达12,184吨，较前一次数据下滑2.8%。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤125美分，下跌0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 蔡美珍/张明钧/王洋)

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