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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 15:31 BJT

新兴汇市：印尼卢比飙升，有望录得七年来最大单日涨幅

瑞典北欧斯安银行(SEB)表示，将增加一个月马币NDF持仓，目标价为4.0500；目前NDF报4.25。

SEB亚洲汇率主管Sean Yokota表示，“政治阻力不会消失，但其动能已经转弱。”

“大宗商品跌势也已经失去动能，而马来西亚是受到大宗商品影响最深的国家之一，因其有棕榈油出口。”

马币兑美元今年至今下跌18.4%，因大宗商品价格处低档，而马来西亚总理纳吉布卷入一马发展(1MDB)丑闻。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.00 120.24 +0.20 -0.28 119.66

坡元 1.4150 1.4189 +0.28 -6.29 1.3260

台币 32.586 32.937 +1.08 -2.66 31.718

韩元 1159.65 1165.90 +0.54 -5.20 1099.30

泰铢 35.91 36.32 +1.14 -8.38 32.90

菲律宾披索 46.16 46.47 +0.67 -3.12 44.72

印尼卢比 13800.00 14241.00 +3.20 -10.29 12380.00

印度卢比 65.21 65.41 +0.31 -3.34 63.03

马币 4.2450 4.3745 +3.05 -17.63 3.4965

人民币 6.3559 6.3571 +0.02 -2.39 6.2040

(完)

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(编译 王洋/汪红英/张明钧/蔡美珍；审校 张荻/孙茉莉/王洋)

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