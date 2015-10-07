新兴汇市：印尼卢比飙升，有望录得七年来最大单日涨幅

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
瑞典北欧斯安银行(SEB)表示，将增加一个月马币NDF持仓，目标价为4.0500；目前NDF报4.25。
SEB亚洲汇率主管Sean Yokota表示，“政治阻力不会消失，但其动能已经转弱。”
“大宗商品跌势也已经失去动能，而马来西亚是受到大宗商品影响最深的国家之一，因其有棕榈油出口。”
马币兑美元今年至今下跌18.4%，因大宗商品价格处低档，而马来西亚总理纳吉布卷入一马发展(1MDB)丑闻。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.00 120.24 +0.20 -0.28 119.66
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印尼卢比 13800.00 14241.00 +3.20 -10.29 12380.00
印度卢比 65.21 65.41 +0.31 -3.34 63.03
马币 4.2450 4.3745 +3.05 -17.63 3.4965
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(完)
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(编译 王洋/汪红英/张明钧/蔡美珍；审校 张荻/孙茉莉/王洋)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
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