更正-《分析师观点》台湾9月出口年跌14.6%连八衰，第三季GDP可能出现负成长(10月7日)

(更正：内文表格8月出口地区细项数据有误。)

路透台北10月7日 - 台湾财政部周三公布，9月出口金额较上年同期跌14.6%，逊于市场预估的衰退11.6%。 也出现连续第八个月衰退。分析师表示，出口低于预期，景气尚未落底，第三季经济成长率可能出现衰退。

9月进口则较上年同期减24.4%，亦逊于市场预估的年减13.3%。

财政部预估第四季出口较上年同期仍将维持负成长，10月出口减幅可望降至个位数。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

9月年变动率(%) 8月年变动率(%)

整体出口金额 -14.6 -14.8

--中国(含香港) -17.1 -16.6(非"-8.2")

--美国 -0.4 -6.0(非"+6.0")

--欧洲 -9.4 -13.0(非"+16.2")

--日本 -15.1 -12.6(非"-9.1")

**市场评论**

星展银行分析师马铁英：

9月亚洲区域的数据都不好，目前仍然没有明显触底反弹的迹象。原本市场寄望第三季可回升，现在只能希望第四季了。要观察9月外销订单的表现，因为苹果的产品出货效应会显现。我们将下修第三季的经济成长率，不排除下修至负成长，至于今年全年GDP成长率也可能下修至1.0%附近。

凯基投顾分析师 蔡耀德：

9月出口衰退的重心仍是在传统产业，这与原物料价格低迷有关。不过近期随着美元走弱，油价与原物料价格自低档反弹，以及中国经济出现改善机会，可望让接下来几个月的出口表现不致更差。此外，由于9月贸易顺差高达52.5亿美元，第三季GDP有望不致衰退，但因这是进口衰退幅度更大所造成，所以没有值得欣喜的感觉。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升6.5分，报32.872。

--台股加权股价指数 收盘收高1.2%至8,495.23点。

--台湾10年期104/12 殖利率收跌0.61基点，报1.1710%。 **相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处最新预估今年经济成长率仅1.56%，创下六年的低位，主因外需表现疲软，使经济呈现〞贫血式成长〞。