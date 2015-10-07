版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市买超886亿韩元

路透10月7日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超886亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

10月7日 88.6 88.7 -212.6

^10月6日 135.1 91.3 -162.7

10月5日 -15.4 73.4 -135.9

10月2日 -127.6 -12.4 105.9

10月1日 101.1 171.2 -305.5

9月30日 147.5 -151.0 -35.6

9月25日 -298.0 151.6 86.1

9月24日 -220.5 62.4 590.0

9月23日 -301.8 152.6 389.2

9月22日 -18.6 112.9 -101.7

9月21日 -192.1 -110.6 253.7

9月18日 172.4 -10.5 -198.1

9月17日 126.4 134.4 -268.5

9月16日 222.3 359.0 -591.1

9月15日 -115.9 211.1 -134.1

----------------------------------------------

本月以来 181.8 412.1 -710.8

----------------------------------------------

今年以来 1,059.2 -4,434.5 2,636.6

----------------------------------------------

注：^ 10月6日为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐