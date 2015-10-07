表格：外资在韩国股市买超886亿韩元

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透10月7日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超886亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月7日 88.6 88.7 -212.6
^10月6日 135.1 91.3 -162.7
10月5日 -15.4 73.4 -135.9
10月2日 -127.6 -12.4 105.9
10月1日 101.1 171.2 -305.5
9月30日 147.5 -151.0 -35.6
9月25日 -298.0 151.6 86.1
9月24日 -220.5 62.4 590.0
9月23日 -301.8 152.6 389.2
9月22日 -18.6 112.9 -101.7
9月21日 -192.1 -110.6 253.7
9月18日 172.4 -10.5 -198.1
9月17日 126.4 134.4 -268.5
9月16日 222.3 359.0 -591.1
9月15日 -115.9 211.1 -134.1
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本月以来 181.8 412.1 -710.8
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今年以来 1,059.2 -4,434.5 2,636.6
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注：^ 10月6日为修正后数据。(完)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。
路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。 0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。 电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。 交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻