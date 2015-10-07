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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 15:47 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受到并购消息因素打压

0731GMT    
                        
    * 欧元/英镑下跌，逼近0.7355，因有并购消息支撑英镑
    * 啤酒厂商百威英博已提高收购全球第二大啤酒商SABMiller的出价
至每股42.15英镑现金 
    * 0.7355是上周五美国非农就业数据公布前的低点，之后的高点是0.
7442
    * 英国央行加息预期转淡，推动英镑升至0.7442
    * 英国央行将在周四公布会议记录。今日0830GMT公布英国8月工业生
产数据，市场预估成长0.3%
    * 0.7335（30日移动均线及9月28日低点）和0.7300是0.7350/55下方
的支撑。(完)
   
      
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 (翻译 张荻； 审校 蔡美珍)

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