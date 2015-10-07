《汇市简讯》欧元/英镑受到并购消息因素打压

0731GMT * 欧元/英镑下跌，逼近0.7355，因有并购消息支撑英镑 * 啤酒厂商百威英博已提高收购全球第二大啤酒商SABMiller的出价 至每股42.15英镑现金 * 0.7355是上周五美国非农就业数据公布前的低点，之后的高点是0. 7442 * 英国央行加息预期转淡，推动英镑升至0.7442 * 英国央行将在周四公布会议记录。今日0830GMT公布英国8月工业生 产数据，市场预估成长0.3% * 0.7335（30日移动均线及9月28日低点）和0.7300是0.7350/55下方 的支撑。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 蔡美珍)