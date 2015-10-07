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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 15:59 BJT

台湾债市：五年新券吸引养券盘进驻，但柜买新规不利多方

* 五年新券具养券诱因，但柜买新规让多头却步
    * 量缩观望可能延续至下旬
    * 明日104/12主交投料在1.16-1.19%

    路透台北10月7日 - 台湾五年公债104/13 发行前交易殖利率周三收低，成交量略见扩大。交
易商表示，由于104/13将在下周一标售，目前0.80%以上的殖利率仍适合养券，吸引部分买盘先行卡位。
    
    不过交易商也担心，柜买中心推出单一机构持券限制延长新规不利多方，并可能影响标售结果，再加上近
期股市表现不错，也对债市产生压抑作用，因此近期量缩观望的气氛可能延续，直到下旬10年增额券104/12R
A04112R=TWO开始发行前交易，才会有新的方向出现。
    
     〞柜买的政策对市场造成干扰，即便仍有降息预期，大家还是追不下去。〞一位票券商台债交易员说。
    
    一公股银行交易主管指出，目前五年公债殖利率的位置与2012年10月相去不远，但现在公债附买回(RP)的
利率仅有0.42-0.43%，与2012年10月的0.72%差了约30个基点，因此养券的利润颇具吸引力。
    
    不过他也提及，柜买的新措施容易让空头趁六个月持券不得超过三成限制之便，集中放空主流券，使得殖
利率易上难下，有意得标者为免于筹码泡水，可能会尽量在下标时将利率写高，导致国库发债成本上扬。
    
    在对柜买新规存有疑虑，但基本面却有利债市的多空因素交相影响下，多数交易员认为，台债近期难脱量
缩整理的观望型态，后市则静待政策与基本面的变化随势因应。    

    台湾股市周二收涨1.2%距离8,500点只剩碎步之遥，并录得连续第七个交易日涨势。台湾加权股价指数<.T
WII>收升1.2%报8,495.23点，创两个月收盘新高。       
    
    交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.16-1.19%；五年公债104/13期发行前交易殖
利率主要区间则估在0.80-0.85%。     
                 
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   -1.43      0.8190%   0.8126-0.8314%      17.50
  10  104/12                   -0.61      1.1710%   1.1688-1.1777%       5.00
 
    本周国际重要经济数据和事件还有： 
    
    10/7(三)：中国金融市场休市；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月消费者信贷；
英国8月工业生産和制造业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産；英国9月皇家测量师学会(RICS)
房价差值；IMF就“全球金融稳定报告”召开发布会(1400)，就“财政监测报告”举行发布会； 
    
    10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日本9月服务业景气
判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷公布会议记录；IMF总裁拉加德举行
记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金墉举行记者会；
  
    10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大利8月工业生産；
英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；IMF和
世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8850
         10      104/12                        1.1710
          5      104/13                        0.8190
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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