台湾债市：五年新券吸引养券盘进驻，但柜买新规不利多方

* 五年新券具养券诱因，但柜买新规让多头却步 * 量缩观望可能延续至下旬 * 明日104/12主交投料在1.16-1.19% 路透台北10月7日 - 台湾五年公债104/13 发行前交易殖利率周三收低，成交量略见扩大。交 易商表示，由于104/13将在下周一标售，目前0.80%以上的殖利率仍适合养券，吸引部分买盘先行卡位。 不过交易商也担心，柜买中心推出单一机构持券限制延长新规不利多方，并可能影响标售结果，再加上近 期股市表现不错，也对债市产生压抑作用，因此近期量缩观望的气氛可能延续，直到下旬10年增额券104/12R A04112R=TWO开始发行前交易，才会有新的方向出现。 〞柜买的政策对市场造成干扰，即便仍有降息预期，大家还是追不下去。〞一位票券商台债交易员说。 一公股银行交易主管指出，目前五年公债殖利率的位置与2012年10月相去不远，但现在公债附买回(RP)的 利率仅有0.42-0.43%，与2012年10月的0.72%差了约30个基点，因此养券的利润颇具吸引力。 不过他也提及，柜买的新措施容易让空头趁六个月持券不得超过三成限制之便，集中放空主流券，使得殖 利率易上难下，有意得标者为免于筹码泡水，可能会尽量在下标时将利率写高，导致国库发债成本上扬。 在对柜买新规存有疑虑，但基本面却有利债市的多空因素交相影响下，多数交易员认为，台债近期难脱量 缩整理的观望型态，后市则静待政策与基本面的变化随势因应。 台湾股市周二收涨1.2%距离8,500点只剩碎步之遥，并录得连续第七个交易日涨势。台湾加权股价指数<.T WII>收升1.2%报8,495.23点，创两个月收盘新高。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.16-1.19%；五年公债104/13期发行前交易殖 利率主要区间则估在0.80-0.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.43 0.8190% 0.8126-0.8314% 17.50 10 104/12 -0.61 1.1710% 1.1688-1.1777% 5.00 本周国际重要经济数据和事件还有： 10/7(三)：中国金融市场休市；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月消费者信贷； 英国8月工业生産和制造业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産；英国9月皇家测量师学会(RICS) 房价差值；IMF就“全球金融稳定报告”召开发布会(1400)，就“财政监测报告”举行发布会； 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日本9月服务业景气 判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷公布会议记录；IMF总裁拉加德举行 记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大利8月工业生産； 英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；IMF和 世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8850 10 104/12 1.1710 5 104/13 0.8190 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)