离岸人民币：台银成上海黄金交所会员，人民币去化多元化--董事长

路透台北10月7日 - 台湾最大公股银行--台湾银行董事长李纪珠周三表示，该行已经正式成为上海黄金交易所的会员，预计在近期上线后不但人民币资金运用更多元化，且多一个黄金的抛补管道。

台银不仅是台湾市场黄金存摺的最大经营者，亦是黄金批发市场的最大批发商之一，该行在国际黄金市场有非常多的抛补，目前大都透过新加坡及伦敦黄金交易所进行抛补。

〞上海黄金交易所可以用人民币抛补，我们的人民币资金运用将更加多元化，中国的黄金租赁收益又比其他地方高许多，可提升收益。〞李纪珠说。

台湾银行贵金属部副理杨天立指出，近几年来上海黄金交易所表现非常好，交易量越来越大，随其崛起台银加入上海金交所后确可增加非常好抛补的管道。

杨天立表示，目前台湾的人币存量很大，非常多的客户都持有人民币，台银加入上海金交所后不仅让人民币资去化管道更多元化，且随今年初已开办人民币计价黄金存摺，需要有人民币黄金市场的抛补管道。

他说，有别于新加坡及伦敦，上海金交所是以人民币计价为主，台银成为其会员后，对于中长期在发展人币商品多元化都是非常重要的；预计近期正式上线后就要积极进行操作。

〞事实上，现在已经上线了，也可以交易了，但我们希望能测试的更完备了再上线。〞杨天立说。

他说，因中国的黄金租赁市场潜力很大，相较于国际市场的黄金租赁竞争激烈，收益率较中国低许多，以目前6个月至1年的黄金借贷点差报价最好约在50基点，比较差一点的不到20基点；中国因需求非常好，借贷市场点差可高达200至300点，与国际市比较不仅是收益率较高且是颇具潜力的市场。