离岸人民币：台银成上海黄金交所会员，人民币去化多元化--董事长

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透台北10月7日 - 台湾最大公股银行--台湾银行董事长李纪珠周三表示，该行已经正式成为上海黄金交易所的会员，预计在近期上线后不但人民币资金运用更多元化，且多一个黄金的抛补管道。
台银不仅是台湾市场黄金存摺的最大经营者，亦是黄金批发市场的最大批发商之一，该行在国际黄金市场有非常多的抛补，目前大都透过新加坡及伦敦黄金交易所进行抛补。
〞上海黄金交易所可以用人民币抛补，我们的人民币资金运用将更加多元化，中国的黄金租赁收益又比其他地方高许多，可提升收益。〞李纪珠说。
台湾银行贵金属部副理杨天立指出，近几年来上海黄金交易所表现非常好，交易量越来越大，随其崛起台银加入上海金交所后确可增加非常好抛补的管道。
杨天立表示，目前台湾的人币存量很大，非常多的客户都持有人民币，台银加入上海金交所后不仅让人民币资去化管道更多元化，且随今年初已开办人民币计价黄金存摺，需要有人民币黄金市场的抛补管道。
他说，有别于新加坡及伦敦，上海金交所是以人民币计价为主，台银成为其会员后，对于中长期在发展人币商品多元化都是非常重要的；预计近期正式上线后就要积极进行操作。
〞事实上，现在已经上线了，也可以交易了，但我们希望能测试的更完备了再上线。〞杨天立说。
他说，因中国的黄金租赁市场潜力很大，相较于国际市场的黄金租赁竞争激烈，收益率较中国低许多，以目前6个月至1年的黄金借贷点差报价最好约在50基点，比较差一点的不到20基点；中国因需求非常好，借贷市场点差可高达200至300点，与国际市比较不仅是收益率较高且是颇具潜力的市场。
所谓〞黄金借贷〞或〞黄金租赁〞，是企业融资的一环；举例来说，厂商生产产品的部分原料是黄金，但厂商缺乏资金购买黄金，其可选择向银行融资或是借黄金，因借黄金的成本比借款低，黄金租赁是一项不错的选择。(完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
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路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。 0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。 电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。 交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻