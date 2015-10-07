离岸人民币：不排除再对TRF产品提出进一步限制--台湾金管会主委

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透台北10月7日 - 针对人民币汇价波动造成投机性较高的TRF(目标可赎回远期合约)产品再成市场关注焦点，台湾金管会主委曾铭宗周三称，继去年对部分银行TRF业务祭出严惩后，今年不排除再对TRF产品提出进一步限制。
曾铭宗今日赴立法院财委会备询时并指出，将清查去年相关法规修正后银行是否依照新规执行，并将检讨原本TRF退场机制的合理性及公平性，若有银行不符新规则将再祭出重大裁罚。
“旧的部分就没办法了，因为不溯及既往。”他说。
因应此前人民币此波的贬势，金管会9月初已要求银行去试算TRF客户的损失，若客户有困难，银行应提供协助。
至于发展离岸人民币方面，曾铭宗也指出，目前台湾人民币存款超过3,297.89亿元，且台湾持续对大陆出超，人民币资金充沛，若人民币能够回流顺畅对台湾成为亚太人民币中心会有很大帮助。
他也称，现在台资银行可以透过大陆银行间债市去化人民币资金。金管会统计，截至去年底已有18家银行获准投入大陆银行间债市，共取得297亿人民币的投资额度。
“等福建自贸区成立后，钱(人民币)就可以自由流动，境内境外早晚会通。”他说。
金管会官员对此补充称，在福建自贸区内厂商可以跨境在境外借款，届时福建自贸区厂商即可跟台湾地区银行跨境人民币贷款。
台湾央行此前公布，至8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达3,297.89亿元(含NCD)，较前月减2.04%，此为连续第二个月下滑，上月减幅0.47%。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
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