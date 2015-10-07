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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 16:41 BJT

香港个股：新鸿基地产称陈国威将辞任执行董事及首席财务总监职务

路透香港10月7日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周三宣布，首席财务总监陈国威因另觅其他工作机会提出辞任，明年1月1日生效。

身兼新地执行董事的陈国威，亦将于在11月举行的新地股东周年大会上轮值告退董事职务。

陈国威2009年7月加入新地出任执行董事兼首席财务总监，他亦为新地执行委员会成员之一，负责制订业务政策及就重要业务及政策作出决定，促使批准若干企业活动。

据新地2014年度年报，陈国威于截至2014年6月底止年度的董事袍金及其他酬金合共逾1,800万港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校)

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