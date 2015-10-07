路透伦敦10月7日 - 以下为SWISS FINANCE CORPORATION分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：汇价陷于1.11-1.13美元范围约200个跳动点区间内。盘中展望转为略微偏多。只要维持高于1.12/1120美元，应可预期重新上探近期区间高点。我们之前停止位设在1.1260，从1.1230开始的作空仓位并未达到预期目标，而且我们也错过了在1.1150重新建立多仓的机会。目前仓位为零。

美元/日圆：汇价陷于250个跳动点区间内超过一个月时间。盘中展望转为略微偏多，有进一步上涨空间，尽管幅度有限。日本央行政策会议已落幕，很难找到大举推高汇价的理由。预料美元/日圆将继续在119.80/50日圆区间内横盘整理，然后再度上探。目前预计在119.50-120.60日圆区间内，出现极端走势时减码。

英镑/美元：走向不明朗。已跌破1.5290美元，而且有在1.5130/00附近筑底的迹象。若守在1.5170上方，则应该会上升至1.52美元高端区间。由于日线图上正形成反转头肩形态，我们仍看好在回调时买入。我们依然从1.5150/30开始做多，最初的目标位是1.5250，随后为1.5280。继续做多，停止单最远设在1.5160，或者在当前价位获利了结。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1240 1.1268 -0.25 -7.08 1.2097

美元/日圆 119.99 120.23 -0.20 0.44 119.68

欧元/日圆 134.89 135.46 -0.42 -7.11 144.77

美元/瑞郎 0.9672 0.9667 0.05 -2.73 0.9941

英镑/美元 1.5301 1.5221 0.53 -1.75 1.5573

美元/加元 1.3010 1.3032 -0.17 11.98 1.1618

澳元/美元 0.7196 0.7163 0.46 -11.90 0.8168

新西兰元/美元 0.6604 0.6537 1.02 -15.30 0.7797

欧元/瑞郎 1.0871 1.0897 -0.24 -9.60 1.2026

欧元/英镑 0.7345 0.7397 -0.70 -5.29 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2757 9.2844 -0.09 -1.41 9.4688

美元/挪威克朗 8.2350 8.2680 -0.40 10.21 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价