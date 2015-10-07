台湾汇市：台币连三涨创逾两周新高，外资积极汇入随亚币上演反弹秀

* 台币连三日收涨续创逾两周新高 * 午后外资积极汇入随亚币上演反弹秀 * 明日实质交易区间暂看32.500-32.700 路透台北10月7日 - 台币兑美元 周三微收升续创逾两周新高，并录得连续三个 交易日上涨。交易员指出，今日亚洲股汇市全面劲扬，带动海外各天期美元/台币换汇点折 价幅度迅速扩大，及午后外资汇入力道增强，令台币午盘升破32.600，目前市场定调台币随 亚币上演反弹秀，尾盘则在央行进场调节美元下收敛升幅。若外资持续汇入，短线台币实质 汇价料将续探波段高位。 他们并指出，随着日本央行宣布维持货币政策不变从而消除变数，亚币升势再起，其中 今年亚币跌幅最深的印尼卢比近两日涨幅逾10%，东南亚货币急弹或也牵动韩元等东北亚币 别跟进，加以外资午后转趋积极汇入，预估明日台币可望暂先挑战32.500的整数关卡。 今日台币兑美元收升6.5分，续创两周半收盘新高，前波收盘高位为9月18日的32.663。 〞下午外资卖美元卖了很多很多，海外看升台币气氛偏浓。〞一位大型公营行库交易员 说。 不过也有交易员提及，尽管台币午后升势可观，但台湾公布9月出口数据仍旧疲弱，央 行不可能放手不管，料仍将持续进场干预缓和台币升势。此外，休市多日的中国金融市场明 起重新开市，大陆股汇市表现也将牵动台湾股汇市续涨力道。 台湾财政部周三公布，9月出口金额较上年同期跌14.6%，逊于市场预估的衰退11.6%。 录得连续第八个月衰退。9月进口则较上年同期减24.4%，亦逊于市场预估的年减13.3%。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期的美元/台币换汇点折价幅度全 面较上日尾盘明显放大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.430/32.460， 上日收在32.600。 印尼卢比周三跳涨，有望录得七年来最大单日升幅，得益于美国加息预期减弱以及印尼 央行的出手干预。 受外资购买韩股提振，韩国韩元兑美元 在本地市场收涨0.4%至1,161.3，为8月11 日以来最高盘中水准；上日收在1,165.9。 台湾股市 周三带量收涨1.2%报8,495.23点，创两个月新高，并录得连续第七个 交易日涨势。 外资及陆资在台股买超55.85亿台币，连两日买超共计81.41亿台 币；上交易日为买超25.56亿台币。 今日台币实质交易区间在32.576-32.740；上日交易区间在32.660-32.760。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看32.500-32.700。 本周余日国际重要经济数据和事件： 10/7(三)：中国金融市场休市；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国 8月消费者信贷；英国8月工业生産和制造业産出；加拿大8月建筑许可；英国9月皇家测量师 学会(RICS)房价差值；IMF就“全球金融稳定报告”召开发布会(1400)，就“财政监测报告 ”举行发布会； 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日 本9月服务业景气判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷 公布会议记录；IMF总裁拉加德举行记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金 墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大 利8月工业生産；英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/ 益普索主要消费者信心指数；IMF和世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和 芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.872 32.937 32.576-32.940 32.940 7.08 8.11 司 元太外汇经纪公 32.873 32.938 32.560-32.941 32.941 3.71 4.17 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.080/-0.060 -0.020/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 屈桂娟)