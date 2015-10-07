标题新闻：希腊检察官周三下令对安装有排放作弊软件的进口大众车进行调查--知情人士

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
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在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
以下为0233GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移 RSI % 动均值 CBOT小麦 422.75 -0.75 -0.18% -1.91% 414.30 53 CBOT玉米 365.75 -0.50 -0.14% +0.21% 356.85 71 CBOT大豆 1064.50 -5.75 -0.54% -0.98% 1029.23 70 CBOT稻米 9.80 -$0.04 -0.36% -1.21% $9.77 60 WTI原油 51.54 $0.17 +0.33% +0.90% $52.34 43 汇率 欧元/美 $1.068 $0.001 +0.11% +0.42%
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。