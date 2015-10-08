重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，央行冲销力道消极资金宽裕

* 短率大致稳于低位 * 央行冲销力道并不积极 * 短票利率长线仍有走低机会 * 债券RP利率持稳 记者 高洁如 路透台北10月7日 - 台湾银行间短率周三大致稳于低位。资调人士表示，提存期初市场资金调度弹性大， 供给充裕，不过央行的隔拆收受并不多，资金并无太好的去处。但供给方也没有将利率调低抢市的情况，短率 大致处在低位不变。 他们表示，央行冲销力道不甚积极，市场游资充裕，银行大都多钱，需求不振。目前短票量持续不多，资 金配置情况不佳。 〞央行收的很少，都打折，缺口开不出来，〞一位大型商银交易人士说。 上提存期全体银行累积前期超过1%的准备数字冲高破兆(万亿)台币，本期开始尽管各银行想藉着期初多消 化资金，但需求不佳，全体银行的准备数字无法有效缩减。 央行下周二将标售两年期定存单，金额300亿台币。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.300% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-.0340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.300-0.400% **短票利率长线仍有走低机会** 短票方面，一位票券商交易员表示，市况变化不大，市场资金持续充裕，目前慢慢引导利率下行，预料资 金宽松的情况不致改变，因此不排除未来利率仍有走低机会。 大型银行则表示，虽然短票的量不大，但目前暂不考虑削利率以抢票量，短期依旧维持近期水位买票。 短票利率大致稳于上日；大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42-0.43%；60天期、 90天期短票分别成交在0.43-0.44%、0.44-0.45%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.427%，前日在0.42 9%；上日成交量79.14亿台币，前日84.83亿台币。 台湾央行周三公布，共发行2,288.5亿台币定存单，较今日存单到期金额2,352.5亿台币相较，存单发行余 额减64亿台币。 周四将有2,398.5亿央行存单到期；周五因国定假日金融市场休市一天。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为186亿台币，累积超额准备为672亿台币、加计前期1%的超额准 备2,403亿台币。 **RP利率大致持稳** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场的资金很多，投信一直要券，大多数的交易商只要利率能够 接受，都尽量符合客户需求。不过整体而言，公司债近期的发行量并不大，没办法如数满足市场需要。 交易商表示，投信多钱，银行和寿险资金也偏多，也有可能是近期央行降息，很多定存利率被调低，使得 资金在市场流窜，寻找更好的标的。 〞资金浮滥，隔拆也还在低档，RP还有往下的空间，〞一位证券商交易员说。他也认为，随着资金持续宽 裕，下周有这机会利率再往下。 本周四有阳信银行4亿台币公司债交割。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，稳于上日；10天期以上公司债RP主要成交在 0.53-0.54%，同上日。利率新低0.42%、0.52%则有少数成交。 大型票券商与金融机构承作的极短天期与一周公债附买回利率区间落在0.38-0.43%；极短天期与一周公司 债附买回利率区间则落在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校)