重温稿-台湾债市：柜买中心称单一机构持券限制明年才实施，今年不受影响

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北10月7日 - 台湾柜买中心周三称，目前规划明年才会实施单一机构持有五、10年期公债自发行前交易起至发行后六个月以内不得超过三成的新规，今年发行的新券则不受影响。
柜买中心副总经理黄炳钧接受路透电访时并指出，目前新规比较会影响到终端买盘应该是10年公债的部分，因为单一机构可能在该券种标售时就取得两至三成，后来可能再买的空间有限。
“会给市场缓冲期，不会这么快实施。”一位不愿具名金管会官员也说。
他并称，考量今年各年期公债发行时程已定，以及新规行政程序所需时间，评估明年初实施新规的可能性较高。
他也提及，目前仍在研议相关执行细节，包括同年期公债增额发行的筹码该如何计算等，现在倾向累计在同一档公债计算。
柜台买卖中心本月初表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。规章已经由董监联席会议通过，呈报金管会证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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