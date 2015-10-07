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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 18:08 BJT

全球糖业：糖市可能重回供给短缺周期--分析机构Green Pool

路透伦敦10月7日 - 分析机构Green Pool周三上调2015/16年度全球糖市供应缺口预测，称这标志着市场可能结束连续数年的供给过剩，重新回到短缺周期。

Green Pool将2015/16年供给缺口预估上修至560万吨，此前预期短缺460万吨。

此外，还下修了对中国和印度的产量预估，略上修巴西中南部主要产区的产量预估。

Green Pool将中国糖产量预估调降至960万吨，之前预期为990万吨。将印度糖产量预估由2,730万吨调降至2,650万吨。

此外，将巴西中南部糖产量预估略微上修至3,080万吨，此前预期为3,030万吨。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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