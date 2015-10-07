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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 18:05 BJT

日本个股：索尼将根据下一财年表现，对智能手机业务做出抉择

路透东京10月7日 - 索尼 社长平井一夫周三表示，如果旗下智能手机业务不能在下一财年扭亏为盈，索尼将考虑对该部门做出抉择。

但他也向记者表示，如果手机部门一如计划，在始于明年4月的下一财年赢利，则索尼将继续保留该业务。

索尼在7月下调了对移动通讯部门的业绩预估，预计该部门当前财年将出现600亿日圆的营业亏损，之前预计为亏损390亿日圆。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)

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