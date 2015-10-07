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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 18:13 BJT

更新版 1-欧洲汇市：英镑触及两周高点，因英国工业生产数据优于预期

0935 GMT, 英镑兑美元日内上涨0.5%，报1.5298美元，英镑兑欧元涨0.7%，报0.7348英镑。

Sgouropoulos称，巴克莱分析师预期年底前欧元兑英镑将跌至0.7英镑，因预期欧央行将祭出更多量化宽松政策。

法国兴业银行分析师认为，押注英镑兑美元走软，是防范全球经济情势再度紧张的良好对冲风险选择。

“整体来看，做空英镑/美元和做空新西兰元/美元，是防范新兴市场和中国进一步走软风险一个可行的策略，尤其是‘硬着陆’的情况，”他们说道。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 张荻/蔡美珍)

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