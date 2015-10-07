更新版 1-欧洲汇市：英镑触及两周高点，因英国工业生产数据优于预期

日本股市：盘中窄幅波动，周线料录得跌幅
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
0935 GMT, 英镑兑美元日内上涨0.5%，报1.5298美元，英镑兑欧元涨0.7%，报0.7348英镑。
Sgouropoulos称，巴克莱分析师预期年底前欧元兑英镑将跌至0.7英镑，因预期欧央行将祭出更多量化宽松政策。
法国兴业银行分析师认为，押注英镑兑美元走软，是防范全球经济情势再度紧张的良好对冲风险选择。
“整体来看，做空英镑/美元和做空新西兰元/美元，是防范新兴市场和中国进一步走软风险一个可行的策略，尤其是‘硬着陆’的情况，”他们说道。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 张荻/蔡美珍)
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。